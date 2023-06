Nagy bajban lehet a Túró Rudi? Valótlanságot állíthattak a termékekről

Egy TikTok-videóban arról számoltak be, hogy több ízesített Túró Rudi termék összetevői között nem is szerepel a túró. A videó készítője bejelentette azt is, hogy a hatóságokhoz fordul az ügyben. A kókuszos, epres, madártejes, mogyorókrémes, sós karamellás, valamint a diétás Túró Rudik

nem tartalmaznak túrót, savanyú tejalvadékból és tejalapú rögös készítményből készülnek.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal információi alapján az Index arról számolt be, hogy már bírósági eljárás folyik a gyártó ellen, a Nébih tavaly több mint húsz natúr Túró Rudit vizsgált, ráadásul összesen nyolcszázezer forint bírságot szabtak ki. A Pöttyöst gyártó FrieslandCampina Hungária az Index megkeresésére azt nyilatkozta, hogy termékeikben a zsírszegény túró a meghatározó alapanyag.

Állításuk szerint a cég ellen nem zajlik bírósági eljárás, és a tavalyi Nébih-eljárásokban az élen végeztek a termékeik, továbbá a nyolcszázezres összbírság sem felel meg a valóságnak.