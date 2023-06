Óbudát és Békásmegyert is beveszi a dollárbaloldal cége, a Hungaroplakát Kft.

Óbuda-Békásmegyer baloldali többségű képviselő-testülete május 24-én fogadta el az MSZP-s alpolgármester, Czeglédy Gergő által jegyzett előterjesztést, amely szerint tíz évre szóló szerződést kötnek a Hungaroplakát Kft.-vel közterületi reklámhordozók elhelyezésére az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokon. A megállapodás alapján a kerület szinte ingyen adja át a felületeket, hiszen a DK-s polgármester, Kiss László döntése alapján az eszközönként megállapított havi 48 400 forintos közterület-használati díjnak a kilencven százalékát elengedik, így egy évre mindössze 58 ezer forintot kell kifizetnie Páva Zoltán cégének. A szerződésbe foglalták azt is, hogy a használatba vevő a digitális felületek egyharmadán, azaz percenként húsz másodpercben „közcélú kommunikációt” jelenít meg.

Tehát a drasztikus árkedvezményért cserébe a Hungaroplakát a baloldali önkormányzat propagandaüzeneteit közvetíti majd digitális tartalmakban a kerület lakosságának.

Nem véletlen, hogy a III. kerületben is Páva Zoltán hirdetési vállalkozásával kötöttek ilyen szerződést, hiszen a tavalyi választási kampányban is csak az ő érdekeltségei adták a reklámfelületeket a baloldali összefogásnak. A napokban a Magyar Nemzet részletes cikket közölt, amelyből kiderült, hogy 2021-ben kezdett ismét felfutni a Hungaroplakát, ami egybeesik azzal, amikortól – november 15-től – Páva Zoltán cégjegyzésre jogosultként szerepel a vállalatnál. A Hungaroplakát 2021-ben 1,1 milliárd forintos nettó árbevételt ért el, azonban a 2022-es kampányévben ennek csaknem a másfélszeresét, 1,55 milliárd forintot kasszíroztak.

A reklámcég anyagi gyarapodásában kulcsszerepet játszottak a guruló dollárok, vagyis azok az összegek, amelyek a rendszerváltás óta a legnagyobb pártfinanszírozási botrányt okozó amerikai forrásokból származtak. A súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelentő, hazánk szuverenitását sértő külföldi beavatkozási kísérletnek minősíthető esetre tavaly nyáron derült fény, amikor Márki-Zay Péter a baloldal volt miniszterelnök-jelöltje elárulta egy interjúban, hogy százmilliós nagyságrendben érkeznek még amerikai pénzek, amelyeket a 2022-es választási kampányköltségekre kaptak. A botrány miatt tikosszolgálati vizsgálat is indult, és az idén év elején nyilvánosságra hozott nemzetbiztonsági részjelentésekben megállapították, hogy mintegy négymilliárd forint érkezett döntő többségében az Amerikában bejegyzett Action for Democracy (AD) nevű alapítványon keresztül – mint később kiderült, az összeg kétharmada Soros Györgytől származott – a baloldal megsegítésére.

A pénzek egy része olyan vállalkozásoknál landolt, amelyekkel balliberális pártok különböző kampánytevékenységekre szerződtek.

Forrás: Nemzeti Információs Központ

A legnagyobb falat az EzaLényeg nevű lejáratóoldalt működtető Oraculum 2020 Kft.-nek jutott, ami ugyancsak ifjabb Páva Zoltán érdekeltsége. Ez a vállalkozás közel kétmilliárd forintot kapott a külföldi támogatásból: egymilliárdot az AD-től és 900 milliót a közvélemény előtt ismeretlen svájci finanszírozóktól. A Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom 1,8 milliárd forintban részesült külföldről, de ennek a pénznek a jelentős részét, mintegy 1,4 milliárd forintot továbbutalt a Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnökhöz köthető DatAdat-csoporthoz, amely ráadásul közvetlenül is kapott az Egyesült Államokból közel 150 millió forintot. A Nemzeti Információs Központ megállapítása szerint az Oraculum 2020 Kft. és a DatAdat-cégcsoport a külföldről érkező támogatások végső kedvezményezettje és továbbadója is egyben. A nemzetbiztonsági részjelentésben feltárt folyamatban a külföldi pénzek végfelhasználói olyan cégek voltak, amelyek első helyen politikai elemzéssel és/vagy marketingtevékenységgel foglalkoznak. Ezek között említették Páva Zoltán egyik érdekeltségét, a Hungaroplakát Reklám Kft.-t is, amelynek tehát megrendelések formájában bőven jutott az amerikai dollárokból.

Sőt, szintén Páva cége egy másik kedvezményezett, az EagleEye Marketing Kft., amellyel a Demokratikus Koalíció korábban többször is szerződött, 2021–2022-ben összesen 171 millió forintot költött el náluk. Ez a vállalkozás 2022 novemberében is feltűnt adatfeldolgozóként a Gyurcsány-párt egyik gyűjtésénél.

A jelentésben szereplő vállalkozások kapcsán a Nemzeti Információs Központ átirata szerint megerősítést nyert, hogy a külföldről érkező pénzügyi forrásokkal kapcsolatba került cégek megbízott félként szerepelnek egyes ellenzéki pártok kampánybeszámolóiban is.

A fentiek alapján látható, hogy Páva Zoltán érdekeltségei meghatározó szerepet töltenek be a baloldal kommunikációs gépezetében és kampányaiban. Ezért nyilvánvaló, hogy az Óbuda-Békásmegyer önkormányzatával kötött reklámszerződés is politikai kampánycélokat szolgál, tekintettel az egy év múlva esedékes helyhatósági és európai parlamenti választásokra.