A DK a lakosságtól szedi be a pénzt az úgynevezett rezsimentő alapba

A baloldali cégháló botrány egyik szereplője felügyeli a DK rezsimentő programját – derítette ki a Hír TV.

A csatorna azt is megtudta: a bankfiók, amelynek a számlaszámára Gyurcsány Ferencék az adományokat várják, Czeglédy Csaba városában van.

Elindítjuk az árnyékkormány rezsimentő alapját – jelentette be múlt hét szombaton Dobrev Klára, aki szerint Orbán Viktor az elmúlt 12 évben „szisztematikusan legyengítette” az államot, ezért segítik meg ők a nehéz helyzetben lévőket.

A DK arra kéri a támogatókat, az adományoknak szánt összeget utalják el egy bankszámlára, majd a közleményben tüntessék fel, hogy a pénzt az úgynevezett rezsimentő alapba szánják.

A Hír TV kiderítette, hogy a számlavezető fiók Gyurcsány Ferenc ügyvédje, a milliárdos csalással vádolt Czeglédy Csaba városában, Szombathelyen található. Az adatvédelmi nyilatkozatból pedig azt is megtudta a csatorna: az adatfeldolgozók egyike az EagleEye Marketing Kft. A cég egy osztrák határ melletti községbe, Undra van bejelentve, ahogy a felszámolás alatt álló Marketing Analytics Kft is. A cég egyike azoknak, amelyiknek Gyurcsányék több mint 110 millió forintot fizettek ki.

A Legyél te is rezsimentő elnevezésű oldalon egyébként a DK azt is feltüntette: szerintük hétszeres gázáremelés történt és szerintük a megszorítások miatt van ma sok magyar család bajban.

A Gyurcsány-párt az, amely a kezdetektől támadta a rezsicsökkentést – reagált a csatorna Napi aktuális című műsorában Nacsa Lőrinc, a KDNP-frakció szóvivője, aki arra is emlékeztetett: nemcsak itthon, de Brüsszelben is rendszeresen támadta az ellenzék a rezsicsökkentést, amely több százezer magyar családnak segíti a mindennapjait. Azt is felidézte: amikor Gyurcsányék voltak kormányon, akkor tizenötször emelték a gáz és a villamos energia árát.

Nacsa Lőrinc kitért arra is: a kormány a rezsivédelmi alapból támogatta a magyarokat, míg a DK a lakosságtól szedi be a pénzt.

A csatorna információi szerint a párt adománygyűjtéséről már a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke is tájékozódik.

Borítókép: Dobrev Klára a DK-kongresszuson (Fotó: Mirkó István)