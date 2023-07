A DNS-e alapján azonosították a fegyveres rablás elkövetőjét, tízéves ügy végére kerülhet pont + fotók

Fegyveresen elkövetett rablás és más bűncselekmények miatt kell felelnie annak az ötvenes éveiben járó férfinak, aki társával 2013 májusában éjszaka rabolt ki egy balatonlellei házaspárt. A Fonyódi Járási Ügyészség vádirata szerint a rablók látásból ismerték a kereskedelemmel foglalkozó, tehetős családot: a tervük az volt, hogy ha kell, akkor erőszak árán szerzik meg az értékeiket. A két férfi alaposan felkészült a bűncselekményre, álruhát, erős fényű lámpát, gázspray-t, fegyvert és gyorskötözőt is vittek magukkal.

A két rabló erre a falra támasztotta a létráját, így mászott át az erkélyre

Az elkövetők a hajnali órákra időzítették a rablást, a szomszédos telken felállított létrán először a melléképület tetejére, onnan pedig a hátsó erkélyre másztak fel, ahol a redőnyt leszakították, majd az ajtó zárját megfúrták. A házaspár a betörés zajára nem ébredt fel, mivel a családi ház egy távolabbi részében aludtak. Az ügyészség tájékoztatása szerint a rablók fekete ruhában és fekete símaszkban törtek rá az alvó sértettekre, a mit sem sejtő, alvó házaspárra erős fényű lámpát irányítottak: a feleséget bokájánál fogva rángatták ki az ágyból, majd hátrafeszített karjait gyorskötözővel összekötötték és a fürdőbe vitték, ahol a zuhanyzó mellé kötötték, és megpróbálták rábírni, hogy elmondja, hol tartják a pénzüket. Ezután a vádlott visszament a hálóban lévő férjhez, akinek a szemébe gázspray-t fújtak, fellökték, egy fegyverrel megverték, és ordítva követelték tőle, hogy mondja meg, hol van a trezor.

Az elkövetők a feleséget a fürdőszobába vitték, ahol a tusoló mellé kötözték

Az elkövetők végül busás zsákmánnyal távoztak, több mint másfél millió forint készpénzzel, ékszerekkel, a sértett férfi által engedéllyel tartott fegyverekkel és egy autóval hagyták el a rablás helyszínét.

Az elkövetők kilétére hosszú éveken keresztül nem derült fény, a most vád alatt lévő férfi végül egy másik ügy kapcsán bukott le. Az ötvenes férfit egy ellene orvvadászat és lőfegyverrel visszaélés miatt 2021-ben indult bűnügyben levett DNS-minta alapján sikerült azonosítani, amely egy másik bűncselekményt is segített felderíteni. A minta ugyanis egyezést mutatott egy Ausztriában 2011-ben hasonló módszerrel elkövetett fegyveres rablás miatt indított bűnügyben is.