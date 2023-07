Elő a bárkákkal! Piros riasztást adtak ki a fél országra holnapra

Tény, hogy az elmúlt hetekben már volt szó hasonlóról, azonban ez most a jóslat szerint tényleg más lesz, mert a zivatarok nem mennek aludni, egész éjszaka tombolnak majd, mindez különösen igaz lesz az ország északi felére, ahol aztán rendszerbe is szerveződhetnek, ami azt jelenti, hogy hétfőn is erősen viharos, károkozó szélrohamok, nagy méretű jég és felhőszakadás kísérheti.