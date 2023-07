Hatalmas károkat okozott az eső, a szél és a jég + videó

Két óra alatt több mint hetven bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez a viharos szél, felhőszakadás és heves zivatar okozta károk miatt – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-vel.

Azt írták: Baranya déli részén viharos szél és jégeső kíséretében vonultak végig heves zivatarok.

A legtöbb bejelentés fák kidőlése és letört ágak miatt érkezett, de vezetékek is leszakadtak, villanyoszlopok is kidőltek, és lakóházak tetőszerkezetei is megrongálódtak.

Pécs tömbházas városrészében, Kertvárosban az egyik utcát teljesen elzárta egy kidőlt fa, egy közeli tízemeletes házba víz folyt, míg egy másik környékbeli utcában árvízként hömpölygött az esővíz.

Kölkedről és Harkányból főleg fák kidőlése miatt riasztották a tűzoltókat, míg Marócsán és Csányoszrón tojásméretű, a lakóházak tetőzetét megrongáló jég esett, de Drávafokon, Bólyon és Hiricsen is több ház tetejét bontotta meg a vihar, emellett Sátorhelyen sok fa dőlt ki, és több tetőt rongált meg a vihar - olvasható az OKF tájékoztatásában.

