Több emberen elkövetett emberöles bűntette miatt vádemelést indítványoz a januári újbudai rendőrgyilkosság gyanúsítottjával szemben a Központi Nyomozó Főügyészség, amely a férfi kényszergyógykezelését indítványozza, hangzott el a Központi Nyomozó Főügyészségen, ahol Fürcht Pál központi nyomozó főügyész és Terdik Tamás r. vezérőrnagy, Budapest Rendőrfőkapitánya tartott ma sajtótájékoztatót a január 13-án Újbudán történt rendőrgyilkosság nyomozásának befejezéséről.

Ez azt jelenti, hogy Baumann Pétert halálra késelő, két bajtársát megszurkáló Sz. Szilárd megúszhatja az életfogytiglani fegyházat.

Amennyiben a vádiratban is a kényszergyógykezelés indítványozása áll majd, azt jelenti, hogy a bíróság fel fogja menteni elmeállapota miatt a rendőrgyilkost és elrendeli a kényszergyógykezelését. Amit egyébként a gyakorlat szerint ötévente felülvizsgálnak, és amennyiben pozitív változás áll be Sz. Szilárd elmeállapotában és már nem lesz ön- és közveszélyes, akár szabadlábra is kerülhet.

A több hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés miatt folyamatban lévő nyomozás gyanúsítottja, Sz. Szilárd egyébként jelenleg is továbbra is személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés hatálya alatt áll, a fogvatartás helye nem változott. Jelenlegi állás szerint november 10-ig biztosan az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI)-ben marad kényszergyógykezelésen és megfigyelésen.

Az újbudai rendőrgyilkos Sz. Szilárd rabosítási fotója (Forrás: Borsonline)

Mint arról beszámoltunk, január 12-én éjszaka egy őrjöngőhöz hívták ki a rendőröket egy újbudai társasház lakói. Sz. Szilárd egy idős nő ajtaját rugdosta és ütötte.