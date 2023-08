A kistelepüléseken működő gyógyszertárakat mentené meg új javaslatával a kormány

Az érintett gyógyszertárak egy része fiókgyógyszertár, ami azt jelenti, hogy tartozik hozzájuk egy felelős gyógyszertár, amely elősegíti a létesítmény napi néhány órás működését a kistelepüléseken – adta hírül az Infostart, miután az Inforádióban az Egészségügyi Államtitkárság képviselőjét kérdezték a kormány új javaslatáról.

A probléma gyökere

Bidló Judit egészségügyért felelős helyettes államtitkár beszélt arról, hogy nem oldható meg minden kistelepülésen, hogy gyógyszerész is jelen legyen a gyógyszertárakban. Elmondta, amikor megpróbálták feltérképezni a probléma okát, rögtön megnézték, milyen feltételei vannak egy gyógyszertár működésének.

Az egyik legnagyobb probléma, hogy egy gyógyszerész folyamatos jelenlétét kell biztosítani a fiókgyógyszertárban még akkor is, ha az csak napi néhány órában üzemel.

Eközben a tevékenységek jelentős része csak a gyógyszerek kiadásából áll, illetve a vény nélküli gyógyszerek esetén bizonyos információval láthatják el a betegeket például a meghűlés, fejfájás kezelésére vonatkozóan.

Az új javaslat lehet a megoldás

A kormány legújabb kezdeményezésének lényege, hogy csak és kizárólag a fiókgyógyszertárakban megteremtenék annak lehetőségét, hogy működhessen a gyógyszertár úgy is, ha nincs ott állandóan a gyógyszerész. Ez gyakorlatban úgy nézne ki, hogy ehhez az anyagyógyszertár biztosít távfelügyeletet, és a gyógyszerészt bármikor be lehetne vonni a konzultációba. Ugyanakkor mindenki érdeke, hogy elérhetők legyenek a gyógyszerészek a helyszíneken is, emiatt egyelőre még sok kritika éri a kezdeményezést.

Nyilvánvalóan az a célunk, hogy a lehető legtöbb helyen legyen gyógyszerész, és ennek érdekében beleteszünk a jogszabályba olyan feltételeket, amelyek arra ösztönzik a gyógyszertárakat, hogy amennyiben lehetséges, akkor biztosítsák a gyógyszerész jelenlétét a fiókgyógyszertárban

– jelentette ki Bidló Judit.

Jelenleg még a véleményeket dolgozzák fel a rendeletről, és ezután születik döntés a pontos bevezetés üteméről.