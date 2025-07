Ma is nagy siker az Erzsébet-tábor

Rekordszámú táborozó vesz részt idén az Erzsébet-táborokban, összesen 110 ezer gyermeket fogadnak országszerte és Erdélyben – tudatta lapunkkal a szervezet, hangsúlyozva, ilyen sokan még soha nem vettek részt ottalvós Erzsébet-táborban.

Hornyák Tibor, az Erzsébet-táborokat megvalósító Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke lapunknak elmondta, idén már öt helyszínen látják vendégül a gyerekeket, ami hetente több mint négyezer iskolást jelent a nyár mind a tíz turnusában, augusz­tus 29-ig. – Erdélyben például a nyári táborokban a gyerekek kétharmada Magyarországról érkezik, ötven fő pedig erdélyi magyar iskolás, ami hetente százötven gyereket jelent – tudatta. Ismert, a Madarasi Hargitán, a magyarság erdélyi „szigetén” az anyaországi és az erdélyi magyar gyermekek 2017 óta táboroznak együtt, egy-egy tábori hét során öt napot töltenek el közösen a gyerekek.

– A Magyarországról érkező tanulók szervezetten, vonattal utaznak Erdélybe, így ők további két éjszakát, az oda- és visszautat hálókocsis vonaton töltik – tudtuk meg. A számos kulturális program, sport- és hagyományőrző foglalkozások mellett kirándulások – a Madarasi Hargitára, Csíkszeredára, a Csíksomlyói kegytemplomhoz – is szerepelnek a programok között.

Hornyák Tibor felidézte, a fonyódligeti és a zánkai Erzsébet-táborokat 2016 óta működteti az alapítvány, egy évvel később pedig megnyitott az erdélyi tábor, míg a zalaszabari helyszín tavaly vált Erzsébet-táborrá. Idén pedig újabb helyszínnel bővült a repertoár, mégpedig Ágotafalvával. – Az elmúlt tíz évben is táboroztattunk már családjukat vesztett gyermekeket, de azt tapasztaltuk, hogy nekik speciálisabb gondoskodásra van szükségük. Ágotafalván sokkal többen foglalkoznak egy gyermekkel, így speciálisan tudják gyógyítani a lelküket – emelte ki az elnök, hozzátéve, ezen a helyszínen öt héten át lesznek táborok állami gondoskodásban élő gyermekek részére, ami hetente 440 gyermeket jelent.

A jövőre nézve Hornyák Tibor úgy fogalmazott, az alapítvány tulajdonában van a csillebérci tábor, ahol egy ezerötszáz férőhelyes tábor kialakítása a terv, Galyatetőn pedig a volt BM-üdülő is bekerülhet a repertoárba. – Ez jelenleg nem üzemel, ott egy 250 férőhelyes tábort szeretnének kialakítani. Ezen túl a zalaszabari helyszínt is fejlesztenék, a jelenlegi hatvanról négyszáz férőhelyesre növelnék a tábor befogadóképességét – vázolta fel az elnök. Mint mondta, jelenleg hetente, a nyári csúcsidőben négyezer-négyezerkétszáz gyermeket tudnak fogadni, ez heti hatezer fő is lehetne a fejlesztésekkel. – Ezzel az idei 110 ezres táborozói létszám akár kétszázezerre is nőhetne.

Az elnök hangsúlyozta, az alapítvány a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektet a biztonsági intézkedésekre, a táborhelyeken kiválóan felszerelt „kis kórház” jellegű egészségházakban biztosítanak 24 órás gyermekorvosi ügyeletet a Bethesda Gyermekkórházzal együttműködve. Az Országos Mentőszolgálat esetkocsival teljesít folyamatos szolgálatot a táborokban, a parton vízi mentők vigyáznak a gyerekekre.

– Biztonsági szolgálat ügyel arra, hogy illetéktelenek ne juthassanak be a táborokba, vagyis a gyermekek közelébe. Ezt a célt szolgálja a táborhelyeken a kerítés, továbbá a 24 órás kontrollal működő biztonsági kamerarendszer is. Vészhelyzeti parancsnok szolgál folyamatosan, akinek az elsődleges feladata az azonnali intézkedés megszervezése, valamint a koordináció egy esetleges vészhelyzetben – tudatta. Kiemelte, a táborozók egyedi QR-kódos karszalagot kapnak érkezéskor, azzal tudnak átjutni a főbb közösségi pontokon lévő forgóvillás kapukon, de a karszalag tartalmazza azokat a főbb egészségügyi információkat – például gyógyszerérzékenységet, allergiát stb. – is, amelyek ismerete egy esetleges orvosi ellátásnál nélkülözhetetlen.

Hornyák Tibor kitért arra is, költségvetési támogatásból látják el a feladatot, az elmúlt tíz év eredményei pedig azt bizonyítják, hogy az Erzsébet-táborok hatékonyan működnek, generációkon átívelő jelentőségűek.

Ismert, az Erzsébet-táborok Magyarország legnagyobb, kormányzati támogatással működő táboroztatási programja, amely Európa-szerte egyedülálló. A táborok kormányzati támogatással valósulnak meg, ennek összege idén tízmilliárd forint, ezért tudnak rendkívül kedvezményes lehetőséget biztosítani. Minden Erzsébet-táborban mindössze ezer forint befizetésével lehet részt venni: ez az összeg tartalmazza egyebek mellett a szállást, a napi ötszöri étkezést (tekintettel a speciális igényekre is), a tartalmas, élménypedagógiára épülő és szórakoztató programokat, továbbá a 24 órás gyermekorvosi ügyeletet, egészségügyi ellátást is.

Tovább fejlődnek az Erzsébet-táborok

Az Erzsébet-táborok Európa egyik legnagyobb és legkomplexebb táboroztatási programja – írta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a közösségi oldalán. A tárcavezető úgy folytatta, hatalmas öröm, hogy 2012 óta összesen 1,4 millió gyermek élt az Erzsébet-táborok nyújtotta lehetőségekkel. A miniszter szerint azért jó az Erzsébet-tábor, mert alkalmat ad magyarságunk megélésére, életre szóló élményeket nyújt összesen négy táborban határokon innen és túl, valamint ott meghallgathatók kulturális és tudományos előadások. Ezenfelül garantált a személyi biztonság, a 24 órás egészségügyi ellátás, továbbá a komfortos, modern infrastruktúra.

– Célunk, hogy idén a táborozók száma elérje a másfél milliót, ezért mindenkit arra biztatok, hogy jelentkezzen, és tapasztalja meg az Erzsébet-táborok semmihez sem fogható hangulatát

– javasolta Hankó Balázs.