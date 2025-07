A Semmelweis-nap a magyar egészségügy napja, egyben az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. Július elsején zárva lesznek a háziorvosi rendelők, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak, valamint szünetel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban (NNGYK) az anonim AIDS-szűrés és tanácsadás is – közölte az NNGYK. Az egészségügyi szolgáltatók a folyamatos egészségügyi ellátást július elsején az ügyeleti rend szerint biztosítják. Ez vonatkozik a háziorvosi és a fekvőbeteg-ellátásra is.

Sosincs teljes leállás

Az év minden napján, így ezen a munkaszüneti napon is hívható az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat, ha mérgezés gyanúja merül fel. Váratlan mérgezés vagy annak gyanúja esetén a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálata egész nap, díjmentesen hívható a 06-80/201-199-es telefonszámon. Itt szakemberek adnak tájékoztatást a tünetekről, az elsősegélynyújtásról és arról, hogy szükséges-e orvosi ellátás. Általános egészségügyi kérdésekben a lakosság a 1812-es zöld számot is hívhatja, amely szintén a nap 24 órájában elérhető, és gyors, megbízható segítséget nyújt. Továbbá 0–24 órában hívható az Egészségvonal, a amelynek munkatársai a július 1-jén is fogadják a 1812-es zöldszámra érkező hívásokat. A folyamatos ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók – mint például az ügyeleti rendszer vagy a mentőszolgálat – azonban ezen a napon is működnek, ügyeleti rend szerint.

Július elsején a gyógyszerellátást a legtöbb településen kizárólag a 0–24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják. A nyitva tartó, az ügyeletes és készenlétet tartó patikák címe, telefonszáma településre vagy vármegyére keresve az NNGYK honlapján található gyógyszertár-adatbázisban elérhetők, továbbá az Egészségablak applikációban is megtalálhatók az ezen a napon is elérhető gyógyszertárak.

Mind a háziorvosi rendelők, mind a gyógyszertárak betegforgalmi bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget. A háziorvosi rendelők bejáratánál fel kell tüntetni a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát. A gyógyszertárak esetében a legközelebbi folyamatosan nyitva tartó vagy készenléti, ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyelet, készenlét kezdő és befejező időpontját, továbbá a legközelebbi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát kell közzétenni.

Semmelweis, az anyák megmentője

A magyar egészségügyi dolgozók hivatalos ünnepe a Semmelweis-nap, amelyet 2003 óta munkaszüneti nappá nyilvánítottak. Az ünnep névadója Semmelweis Ignác, az anyák megmentője, aki 1818-ban ezen a napon született. A Semmelweis-nap tehát nemcsak a megemlékezés, hanem az egészségügyi dolgozók megbecsülésének napja is – egy lehetőség arra, hogy kifejezzük hálánkat azoknak, akik az év minden napján az emberek egészségéért és életéért dolgoznak.