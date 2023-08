David Pressmannal találkozott Dobrev Klára

David Pressman nagykövettel egyeztetett Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője és árnyék-miniszterelnöke az Amerikai Nagykövetségen.

A magyar politikai spektrumot jellemző sokszínű nézetekről folytatott eszmecserét Dobrev Klára az amerikai nagykövettel

– olvasható a budapesti amerikai nagykövetség Facebook-oldalán, ahol képeket is megosztottak a tárgyalásról. A találkozón jelen volt Jason Crow amerikai demokrata képviselő, aki a Trump ellen indított impeachment eljárás egyik meghatározó alakja volt. A nagykövetség beszámolója szerint az ő budapesti látogatása volt a Dobrev Klárával való egyeztetés apropója.

A DK árnyékkormányának vezetője mellett az egykori SZDSZ-es, ma DK-s politikus, Eörsi Mátyás is jelen volt a találkozón.

Jason Crow üdvözlésekor Pressman úgy fogalmazott:

Számos magyar kormányzati és politikai vezetővel, civil szervezettel és külpolitikai szakértővel folytatott találkozója kulcsfontosságú kérdésekben fogja erősíteni az amerikai–magyar bilaterális kapcsolatokat.

Tucker Carlson: David Pressman nem nagykövet, hanem politikai aktivista

– Nem az amerikaiak érdekeit képviseli Magyarországon az Egyesült Államok budapesti nagykövete – nyilatkozta a Mandinernek adott interjújában Tucker Carlson, aki a napokban Budapestre látogatott. – Szégyellem magam, hogy egy olyan ijesztő kis szürkeséget küldtünk ide az Egyesült Államokat képviselni, mint David Pressman –jelentette ki a médiaszemélyiség, aki a Millenárison tartott előadásában az amerikaik nevében elnézést is kért a magyaroktól a nagykövet viselkedéséért.

Véleménye szerint egy diplomatának nem az a feladata, hogy a másik ország kultúráját leépítse, kritizálja, hanem hogy a két ország kapcsolatát és kommunikációját erősítse. Amit Pressman tesz, az politikai aktivizmus, ami Carlson véleménye szerint korábban soha nem fordult elő. Éppen ezért a jelenlegi amerikai nagykövetet ki kellene rúgni a viselkedéséért – állapította meg.

Többször találkozott már ellenzéki politikusokkal Pressman

Nem Dobrev Klára az első ellenzéki politikus, aki helyet kapott Pressman asztalánál. Áprilisban a zsidó származású országgyűlési képviselőket korábban listázni akaró Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke is részt vett a nagykövet széderestjén. A nagy port felvert eseményen jelen volt még többek közt Heisler András, a Mazsihisz volt elnöke, illetve Nagy Ervin színész is. Emlékezetes, a most kipában tetszelgő európai parlamenti képviselő, pártelnök még országgyűlési képviselőként arról szónokolt a parlamentben, hogy

pont itt lenne az ideje annak, hogy felmérjük, hogy az itt élő, és különösen a magyar Országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára.

Heisler András a vacsora után azt mondta, előzetesen nem tudta, hogy kik lesznek jelen a vacsorán, elvégre egy meghívott részéről nem illik vendéglistát kérni a meghívótól, ráadásul a diplomáciai életben a meghívók többnyire tekintettel vannak az érzékenységekre. Mint fogalmazott,

csak a helyszínen konstatálta, hogy az ültetési rend szerint éppen vele szemben a Jobbik elnöke, Gyöngyösi Márton kapott helyet.

Leszögezte, Gyöngyösi Márton továbbra sem kívánatos zsidó körökben.

Borítókép: Dobrev Klára David Pressmannal (Forrás: Facebook)