A Gyurcsánynéval való találkozó valószínűleg most is egyoldalú volt – tette hozzá a nagyobbik kormánypárt -, hiszen ahogy David Pressman eddig is mindig ki akarta oktatni a magyar kormányt, hogy mi a jó Magyarországnak és a magyar embereknek, úgy Jason Crow is ezt tette, hiszen már a találkozó előtt jelezte, hogy Ukrajna támogatása miatt érkezett – tették hozzá.

A háborúpárti demokrata politikus azonban nemcsak támogatja, hanem folyamatosan sürgeti is a Biden-adminisztrációt, hogy minél több fegyvert, lőszert, rakétát és vadászrepülőket küldjenek minél gyorsabban Ukrajnának

– jegyezték meg.