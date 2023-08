Tucker Carlson: A demokrácia paródiáját éljük ma

Terjedelmes interjút adott Tucker Carlson amerikai sztárújsáíró a Mandinernek. A konzervatív médiaszemélyiség többek között az orosz–ukrán háború kapcsán Amerika szerepéről, David Pressmannről, valamint Magyarországról is beszélt. Az amerikai médiaszemélyiség az egyik legbefolyásosabb konzervatív véleményvezér, aki 2016 és 2023 között a Fox News esti politikai műsorát vezette.

Tucker Carlson mind a mai napi véleményformáló, igaz, hogy mikor a Foxnál volt műsora, több milliós nézettsége volt, sokkal több emberhez is jutott el, mint most, amikor az X-re gyárt tartalmat

− mondta el Magyarics Tamás Amerika-szakértő, az NKE Amerika Kutatóintézet tudományos főmunkatársa lapunknak.

Mindig is a hagyományos értékek mellett áll ki, ahogy az amerikai lakosság többsége is, így több millió ember van, aki egyetért vele

− tette hozzá.

Az Egyesült Államok rezsimváltást akar

Az orosz-ukrán háború kapcsán Carlson az interjúban kifejtette: az Egyesült Államok meg akarja dönteni a Putyin-kormányt, rezsimváltást akar. Ki akarja nyírni az elnököt és leváltani valaki olyasvalakire, akinek megfelel az amerikai vezetésű világrend.

Azzal kapcsolatban, hogy legyőzhető-e Oroszország az amerikai szátrújságíró úgy fogalmazott: Oroszország nem Afganisztán vagy Szíria, és utóbbiak hiába a világ legszegényebb országai, Amerika még őket sem tudta legyőzni 20 év alatt. Így Oroszország megdöntése Carlson szerint egyenesen „őrültség”, hiszen az egységesebb jelenleg, mint hazája, amely ráadásul csőd felé halad.

Az amerikai médiaszemélyiség felidézte, hogy az Egyesült Államok volt az, aki erőltette ezt a háborút, hiszen Kamala Harris egy héttel a háború kezdete előtt, a Müncheni biztonsági konferencián azt mondta Zelenszkijnek, hogy szeretnék, ha csatlakozna a NATO-hoz Ukrajna.

Ezzel pedig valami választ akartak kiprovokálni az oroszokból, de valószínűleg erre nem számítottak. Most pedig amikor ukránok százezrei haltak már meg, milliók menekültek el, egyáltalán nem érdekli Bidenéket az, hogy pusztul a nemzet. Ez az ő bűnük

− mondta el az újságíró.

Elmondta azt is, hogy ez egy aszimmetrikus harc, az oroszok sokkal nagyobbak és idővel nyerni fognak, hiszen a nagyobb hadsereg legyőzi a kisebbet. Mint mondja, ha ez így folytatódik, amerikai katonák fognak meghalni Ukrajnában. Rávilágított arra az abszurditásra is, hogy elvileg ezt a háborút „a demokrácia” védelmében vívjuk, ezért Carlson szerint az elsőnek annak kellene lennie, hogy népszavazást tartanak, hogy megtudják, az állampolgárok támogatják-e ezt a demokráciáért vívott háborút.

Ennek a háborúnak márpedig az Egyesült Államokban nincs többségi támogatottsága.

− fogalmazott.

Pressman egy kis szürkeség

Tucker Carlson azzal kapcsolatban is kifejtette álláspontját , hogy David Pressman nagykövetsége alatt szűkítették a magyarok vízummentességét, szankció alá vontak magyarokat. Szerinte az, hogy

Magyarország keresztény ország, sértő az Egyesült Államokra nézve, amely elutasítja a valódi kereszténységet, a kormány pedig kifejezetten utálja azt.

Megvetik azt a vallást, ami mérhetően több szabadságot és boldogságot hozott az embereknek, mint bármi más ideológia. Mint kifejtette, mindenféle hazugságot állítanak emiatt Magyarországról, például, hogy nem demokratikus, pedig Carlson szerint a sajtó sokkal szabadabb itt, mint Amerikában.

Szégyellem magam, hogy egy olyan ijesztő kis szürkeséget küldtünk ide az Egyesült Államokat képviselni, mint David Pressman. Nem képviseli ő az Egyesült Államokat, higgye el nekem!

− fogalmazott Carlson.

Pressman véleménye tipikusan az amerikai elit véleménye − fejtette ki ennek kapcsán Magyarics Tamás, hozzátéve, hogy ez egyáltalán nem az átlagos amerikai véleménye, aki sokkal konzervatívabb, mint az a hangos kisebbség, akinek a hangját a liberális média és Hollywood is felerősíti.

Sokkal nehezebb Magyarországot irányítani, mint Amerikát

Magyarországról és Orbán Viktorról is beszélt a sztárújságíró. Elmondta, hogy olyan okokból gyűlöli őt az amerikai sajtó, aminek semmi köze a tetteihez. Mint mondja, óriási diplomáciai tehetség kell ahhoz, hogy nem csak a hét szomszédos országgal, de az EU-val is elbírjon az ember.

Emellett pedig azt is hozzátette, hogy az oroszokkal is ki kell jönnie, egyezkednie és beszélnie vele. Carlson tudja, hogy nehéz lehet egy tízmilliós országnak, mert néha akkor is mosolyogni kell, amikor nincs hangulata hozzá.

Hozzátette, hogy nagyra tartja Orbán politikai képességeit, és biztos benne, hogy az Egyesült Államokat könnyebb vezetni, mint Magyarországot. Magyarország csak békét akar. Az pedig, hogy a Biden-kormány ennyire fókuszál a magyarokra, mindent elmond az amerikai kormányzatról, amely szerinte nem szolgálja a saját országa érdekeit, és nem teszi jobb hellyé a világot.

Kifejtette azt is, hogy nem csoda, hogy sok amerikait inspirál Magyarország, hogy nem üvöltözve, mindent felégetve akarnak elérni valamit, hanem tudva a saját értékeit és kultúráját csendben végzi a dolgát.

Magyarics Tamás ennek kapcsán kifejtette, hogy azért is lehet ilyen népszerű Magyarország, mert a csendes többség egyet ért azzal, ami Magyarországon történik.

Borítókép: Tucker Carlson. (Fotó: Havran Zoltán)