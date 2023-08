Kukabúvárok randalíroznak az éj leple alatt Pécsett, aludni sem lehet tőlük

A névtelen panasztevő megjegyzi, hogy amúgy is elég bajt okoz a rengeteg varjú a városban, a guberálók pedig tovább rontanak a helyzeten, ugyanis a szemetet kiszórják a gyűjtőedényből, illetve azok fedelét nem csukják le, így a varjak gyorsan lecsapnak azokra egy kis elemózsia reményében.

Megjegyezte azt is, ideje lenne, hogy az önkormányzat rendeletben tiltsa meg a kukázást, illetve, ha van hatályos rendelet, akkor azt tartassa is be.