Magyarországot is elérte a koronavírus új variánsa

– Az új variánst humán megbetegedésekről azonosították laboratóriumi mintákból. Az Erishez köthető esetszámok világszerte jelentős emelkedést mutattak az elmúlt hetekben, és az Egészségügyi Világszervezet a figyelmet igénylő változatok kategóriába emelte ezt a variánst – tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt korábban, az Erist még július végén azonosították Angliában, míg Ázsiában a megbetegedések húsz százalékát már ez a változat okozta. Szakértők akkor arról beszéltek, ez az omikrontörzs felelős minden hetedik Covid-esetért, ráadásul a kórházban ápoltak száma is jelentősen megemelkedett.

Boldogkői Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének igazgatója szerint az új variáns azért csak mostanában került be a hírekbe, mert a koronavírus az elmúlt időszakban kezdett el igazán erős dinamikával terjedni, a kórházba került megbetegedettek aránya pedig csak mostanában mutatott drasztikus, tizenkét százalékos növekedést.

Milyen tünetei vannak az Erisnek?

Az NNGYK szerint egyelőre nincs ok aggodalomra, jelenleg Magyarországon a Covid–19 fertőzések döntő többsége szórványosan fordul elő, és nem tapasztaltak országos járványos terjedést. Rusvai Miklós is erről beszélt nemrég, a virológus elmondta: az emberiség az oltás vagy a fertőződés révén immunizálódott. Ennek következtében – bár egyéni áldozatai továbbra is lesznek – már nem arról a halálos kórságról beszélünk, mint három és fél évvel ezelőtt.

A megbetegedés, a korábbi omikron variánsokhoz hasonlóan influenzaszerű tüneteteket okoz, mint a láz, fejfájás, orrfolyás, torokfájás, izom- és ízületi fájdalom, gyengeség. A súlyos megbetegedés kialakulásának veszélye alacsony.

A tengerentúlon oltásra ösztönöznek

A vírus megjelenése kisebb pánikot keltett az Egyesült Államokban is, Biden-kormány minden amerikait arra ösztönöz, hogy idén ősszel adassa be magának a koronavírus elleni emlékeztető oltást a fertőzések új hulláma ellen. A Fehér Ház egyik tisztviselője elmondta, hogy bár az amerikai betegségmegelőzési és járványügyi központ (Centers for Disease Control and Prevention) a vírus okozta fertőzések és kórházi felvételek számának növekedéséről adott hírt, az általános szint továbbra is alacsony.

A Moderna vakcinagyártó pedig arról számolt be, az első adatok szerint a frissített oltóanyag hatásos az Eris és a Fornax elnevezésű koronavírus-alváltozatok ellen. Nemcsak a Moderna, hanem a Novavax, a Pfizer és a BionTech is újabb oltóanyagokat gyárt a jelenleg fertőző XBB.1.5 variáns leküzdésére. A vállalatok arra számítanak, hogy a frissített oltások a következő hetekben elérhetővé válnak az őszi oltási szezonra.