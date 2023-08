Márki-Zay a kampányban megígérte Gyurcsánynak, hogy elszámoltatja + videó

A Mediaworks megkérdezte a politikust erről a stratégiáról, és Márki-Zay azt mondta, hogy Gyurcsány Ferencnek meg is ígérte, hogy elszámoltatja. A bukott miniszterelnök-jelölt korábban többször is hangoztatta, hogy a Demokratikus Koalíció szerinte nem akarta megnyerni a választást, de erre is van magyarázata.