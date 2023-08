Németh Szilárd: A kormány kiáll a rezsicsökkentés mellett

– A kormány úgy döntött, hogy az augusztustól kezdődő rezsiévben is marad a rezsicsökkentett gáz- és áramár a magyar családok számára – jelentette be a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos. Németh Szilárd leszögezte, hogy az ehhez szükséges összeg 2024-ben is rendelkezésre áll a költségvetés rezsivédelmi alapjában.

– A rezsicsökkentésnek köszönhetően minden magyar család, amely az átlagfogyasztás mértékéig fogyaszt energiát, 181 ezer forintot tud megspórolni havonta

– tette hozzá.