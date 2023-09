A Karácsonyék által előidézett dugók már Budapest gazdasági növekedését is gátolják

– A fővárosi önkormányzat elmúlt négyéves közlekedésszervezési gyakorlata miatt folyamatosak a dugók az utakon, ellehetetlenül az áruszállítás, nőtt a közösségi és az egyéni közlekedésben a menetidő, és ez már a gazdasági növekedést hátráltatja – sorolja közös állásfoglalásában Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara. A két szervezet azonnali közlekedésszervezési lépéseket sürget a fővárostó, állásfoglalásuk szerint a jelenlegi helyzet már Budapest gazdasági növekedését gátolja.

Mint arról a Magyar Nemzetben is olvashattak már, az elmúlt hónapokban számos intézkedést vezetett be Karácsony Gergely, amely ahelyett, hogy az itt élőket segítené, inkább csak hátráltatja és veszélyezteti a mindennapokban. Ilyen az a karókkal jelölt kerékpársáv is, amelyről nemrégiben kiderült, a közösségi költségvetés nyertes projektjeként, a „budapestiek döntése nyomán” valósult meg. A védett kerékpársáv elképzelése azonban alig több mint 15 ezer szavazatot kapott.

A karók az elmúlt időszakban pedig bebizonyították: nemcsak életveszélyesek, de a mentők munkáját is hátráltatják, míg a közvetlen reptéri buszjárat sem tudja tartani a menetidőt.

A két kamara nemrégiben közzétett állásfoglalásában kiemeli, azonnali szemléletváltásra van szükség, mert szerintük a közlekedés irányítójának és szervezőjének nem az a fő feladata, hogy csökkentse az utak áteresztő kapacitásait, tiltásokat vezessen be, ezáltal növelve a légszennyeződés mértékét is, hanem az, hogy a közlekedési igény megvalósulását a leggyorsabb és környezetbarát módon valósítsa meg.

Meggyőződésük, hogy minden olyan stratégia, amely kizárólag a közösségi közlekedésre, a kerékpárosokra vagy csak a gépjárművel közlekedőkre optimalizál, szükségszerűen egyoldalú lesz.

– A főváros feladata, hogy a közlekedők mozgását ne ellehetetlenítse, hanem támogassa, valamint ne megmondja nekik, hogy mivel közlekedjenek, hanem a megfelelő lehetőségekkel ösztönözzön a fenntartható megoldások alkalmazására – jelentették ki, majd felszólították a fővárost, hogy:

Azonnali hatállyal függesszék fel a Mobilitás 2030 program módosításainak véglegesítését, amely szinte kizárólag a személygépkocsi-forgalom ellehetetlenítésére koncentrál, szüntessék meg az indokolatlan helyeken felfestett kerékpársávokat, a karókkal történő elválasztást pedig mindenütt szüntessék meg, valamint tegyék lehetővé a tisztán elektromos gépjárművek áthaladását a Lánchídon.

A két kamara szükségét látja annak is, hogy a városlogisztika jól megfogalmazott, ellenőrzött és a gyakorlatban bevált eszközrendszerét a főváros a közlekedésfejlesztés terén alkalmazza. Mint fogalmaztak, a szakemberek által rendszeresen felvetett „smart” javaslatokkal kiválóan lehetne optimalizálni Budapest közlekedését. Ilyen például a dinamikus forgalomterelés, parkolóinformációs rendszer, időkorlát áruszállításhoz, behajtási matrica, de a P+R parkolók létesítése, vagy egy gyalogos és kerékpáros közlekedésre tervezett új dunai híd megépítése lenne a cél a meglévő hidak forgalomból kivonása helyett.

A két szervezet közleményében arra is kitért, a következő fél évben intenzív szakmai munkába kezdenek a vállalkozók bevonásával és még az önkormányzati választás előtt közzéteszik azokat a szempontokat, illetve elvárásokat a főváros közlekedésszervezését és -fejlesztését illetően, amelyek a főváros és az agglomeráció fejlődését álláspontjuk szerint a legjobban szolgálják.