Az Üllői úti gerikarók fél órás csúszást okoznak a reptéri expressz járatnak

„A 100E reptéri járat a Baross utcában jár az Üllői út helyett, mert a Karácsonyi Kerékpársávok miatt nem tudja tartani a menetidejét az Üllőin” – írta egy felháborodott helyi lakos az egyik közösségi csoportban és mellé egy képet is mellékelt a Baross utcából. Mint ismert, amióta az M3-as metrópótlás befejeződött a főváros megszüntette az Üllői úti buszsávot, majd műanyag, balesetveszélyes pollerekkel elválasztott kerékpársávot alakított ki a helyén.

Baross utcában kerül a reptéri expressz. Fotó: Facebook

Az átgondolatlanul kihelyezett karók miatt a mentők, a taxik, és mint kiderült a repülőtéri busz sem nem tud haladni a megszokott ütemében a dugókkal terhelt forgalmas úton, még a nyári időszakban sem.

A reptéri expressz járat normál esetben 34 perc alatt ért ki a repülőtérre, az Üllői úti csúcsban majd egy órára van szüksége ahhoz, hogy célt érjen azaz 20-30 perces csúszással érkeznek meg a repülőjárathoz érkező utasok. Ezt felismerte a Budapest Közlekedési Központ, majd beismerésként ideiglenesen, adhoc megoldásként átrajzolta a busz útvonalát, hogy kikerülje az Üllői úti káoszt.

A reptéri járatok csúcsidőben az Elnök utca – Diószegi Sámuel utca – Baross utca útvonalon kerülik az Üllői út Népliget és a Kálvin tér közti szakaszát. Megjegyzendő: az új vonal hosszabb, több időt vesz igénybe és a fent említett útszakaszon is alakulnak ki torlódások, ami az iskolakezdéssel csak súlyosbodni fog.

Karácsony embere szerint a biciklisávot támadják

– Folytatódik a támadássorozat Budapest első védett biciklisávjai ellen. Miután legutóbb bebizonyosodott, hogy ha szükséges, akár egy mentővel is végig lehet hajtani a sávon, a kormánysajtó újabb témát talált: a reptéri buszok közlekedését – reagált közösségi oldalán Karácsony Gergely főpolgármester kabinetfőnöke Balogh Samu. Mint emlékeztetett: az elmúlt években a metrópótlás pozitív mellékhatása volt, hogy a pótlóbuszok mellett a 100E buszok is használhatták a buszsávokat az Üllői úton. A metrópótlás végével azonban a buszsávok megszűntek, és az ország legforgalmasabb vasútvonala, az M3-as metró felett érdemben fel sem merült, hogy megmaradjon a buszsáv egy repülőtéri exkluzív járat kedvéért.

A kabinetfőnök mentegetőzések közepette ugyanakkor elismerte: az Üllői úti buszsávok megszüntetése után az ott közlekedők 100E buszok közlekedése óhatatlanul kiszámíthatatlanabbá válik. Balogh úgy gondolja, ha nem lennének védett biciklisávok, akkor az autók között állnának a buszok torlódás esetén.

Balogh szerint ebben az esetben a biciklisek se tudnának biztonságosan haladni, majd kitért arra is: a BKK munkatársai annak érdekében, hogy a reptérről érkezők ne szenvedjenek jelentős hátrányt alternatív útvonalat dolgoztak ki. A Baross utcai buszsáv használatával a buszok kikerülik az érintett szakaszt, miközben megállót nem kell kihagyniuk. A BKK számai szerint ezzel jó esetben csupán 2 perccel növekszik a menetidő a normális úthoz képest, ami 34/36 perc esetében nem olyan jelentős különbség.

A Magyar Nemzet több cikkben beszámolt az Üllői útra telepített balesetveszélyes műanyag pollerekről. Mint írtuk: Karácsony Gergely főpolgármester azon újabb lépése, hogy a Váci és az Üllői út kerékpársávjai mellé szakszerűtlenül karókat helyezett ki veszélyes, dugókat okozva, akadályozva a betegellátást és a rendvédelmi szerveket. A biciklisáv mintegy 3,5 métert vesz el az az Üllői útból, ám az elválasztó pollerek nem nyújtanak megfelelő védelmet a biciklisek számára. A környéken rengeteg egészségügyi intézmény van, így a mentők sűrűn járnak az úton, akik eddig a buszsávban gyorsan tudtak közlekedni, most a zöld „Gerikarók” miatt azonban sokkal nehezebb lesz az életmentés. A karók ellen felszólaltak a taxisok és az Országos Mentőszolgálat is vitába keveredett a fővárossal, egyelőre a vitás kérdést még nem sikerült rendezni, csupán Balogh Samu mérőszalaggal a kezében bizonygatta: szerinte elfér a mentő is.

