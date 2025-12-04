Trump gyengeelméjűnek nevezte az Orbán Viktort diktátornak tituláló demokrata politikust

Igen, szerintem valami nincs rendben vele

– mondta Trump.

„Szerintem valami nincs rendben vele… emberek ilyen csoportját engedi be egy államba, és milliárd dollárokat fizet ki Szomáliának. Milliárdokat adtunk Szomáliának – ami még csak nem is ország, mert nem úgy működik, mint egy ország. Van neve, de nem funkcionál országként. Igen, Walzcal valami nincs rendben” – tette hozzá.

Trump a hálaadásnapi bejegyzésében azt írta, hogy az ország „menekültterhe a társadalmi működési zavarok vezető oka Amerikában, ami a második világháború után nem létezett”– mielőtt Walzt kritizálta volna – írja a Breitbart.