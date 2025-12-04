Rendkívüli

Trump gyengeelméjűnek nevezte az Orbán Viktort diktátornak tituláló demokrata politikust

Donald Trump gyengeelméjűnek nevezte Tim Walz kormányzót, a Demokrata Párt 2024-es alelnökjelöltjét. Az amerikai elnök szerint valami nincs rendben vele.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 8:10
Donald Trump (Fotó: AFP)
Donald Trump (Fotó: AFP)
Az Air Force One fedélzetén, úton Palm Beachből Washingtonba, DC-be, egy riporter megkérdezte Trumpot, hogy továbbra is vállalja-e a Walzra tett „retardált” megjegyzést, amelyet a Hálaadás napján írt a Truth Socialre.

Donald Trump (Fotó: AFP)
Donald Trump (Fotó: AFP)

Igen, szerintem valami nincs rendben vele

 – mondta Trump.

„Szerintem valami nincs rendben vele… emberek ilyen csoportját engedi be egy államba, és milliárd dollárokat fizet ki Szomáliának. Milliárdokat adtunk Szomáliának – ami még csak nem is ország, mert nem úgy működik, mint egy ország. Van neve, de nem funkcionál országként. Igen, Walzcal valami nincs rendben” – tette hozzá.

Trump a hálaadásnapi bejegyzésében azt írta, hogy az ország „menekültterhe a társadalmi működési zavarok vezető oka Amerikában, ami a második világháború után nem létezett”– mielőtt Walzt kritizálta volna – írja a Breitbart.

Például száz- és százezernyi menekült Szomáliából teljesen átveszi az egykor nagyszerű Minnesota államot. Szomáliai bandák járják az utcákat, prédát keresve, miközben csodálatos lakosaink lakásokba és házakba zárkózva reménykednek benne, hogy talán békén hagyják őket

 – írta Trump, majd így folytatta:

„Minnesota súlyosan gyengeelméjű kormányzója, Tim Walz, nem tesz semmit – akár félelemből, akár alkalmatlanságból, vagy mindkettőből fakadóan –, miközben az országunk legrosszabb »kongresszusi képviselője«, Ilhan Omar, mindig pólyaszerű hidzsábjába burkolózva – és aki valószínűleg illegálisan jutott az Egyesült Államokba, hiszen nem megengedett a testvérrel való házasság – semmi mást nem csinál, csak gyűlölködve panaszkodik az országunkra, az alkotmányunkra, és arra, hogy milyen »rosszul« bánnak vele, miközben származási helye egy dekadens, elmaradott és bűnözéssel teli nemzet, amely lényegében nem is ország a kormány, a katonaság, a rendőrség, az iskolák stb. hiánya miatt…”

Trump ezután bejelentette, hogy „tartósan le fogja állítani a bevándorlást minden harmadik világbeli országból, hogy az amerikai rendszer teljesen regenerálódhasson”.

Walz vasárnap azt mondta, számára „kitüntetés”, hogy az elnök sértegeti. 

Tim Walz korábban diktátornak nevezte Orbán Viktort.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

Google News
