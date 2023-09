Egy Porsche és egy BMW csatázott az M7-esen, megörökítette a fedélzeti kamera

Hátborzongató videót tett közzé a Budapesti Autósok YouTube-csatorna – számolt be a Mandiner.

Mint a felvételen látható, egy külső sávban haladó BMW egy Porschét a szalagkorlátra szorított, mivel nem tudta megelőzni, mindezt nyaktörő sebességgel száguldozva.

Ezúttal szerencsére nem történt baleset.

Az eset azért is megdöbbentő, mert az elmúlt hónapokban több mint kétszáz ember vesztette életét közlekedési balesetben Magyarország útjain. Ezeknek a tragédiáknak a többsége nagyobb odafigyeléssel, a szabályok betartásával elkerülhető lett volna, hiszen a közúti közlekedési balesetek túlnyomó része emberi hiba, mulasztás miatt következik be – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. A rendőrség statisztikája alapján a balesetek fő okai továbbra is a gyorshajtás (27 százalék), az elsőbbség meg nem adása (26 százalék) és a kanyarodási szabályok megszegése (15 százalék).