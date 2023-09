Fontos tanácskozást tartanak a kormánypártok

Ma kezdődik Esztergomban a Fidesz–KDNP szezonnyitó kétnapos kihelyezett frakcióülése. Ahogy arról lapunk beszámolt, Kocsis Máté a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben jelezte, hogy a kormánypártok tanácskozását szeptember 20-21 között tartják. A Fidesz frakcióvezetője kiemelte, hogy az elmúlt időszakban a brüsszeli elit dühítő és rossz döntéseket hozott.

Hagyományosan az Országgyűlés aktuális ülésszakának a kezdete előtt tanácskoznak a kormánypártok Fotó: MTI/Bruzák Noémi

– A háborúpárti brüsszeli vezetés helyett békepárti vezetést akarunk! Meg kell akadályoznunk, hogy az elhibázott szankciókkal gyengítsék az európai gazdaságot! Békét kell teremteni Európa határainál, és a világ minden gazdasági régiójával együttműködő, sikeres európai gazdaságot kell építeni – szögezte le a kormánypárti politikus. Mint mondta, szerintünk nem a genderpropaganda és a migráció erőltetése a brüsszeli vezetés feladata, hanem az európai emberek képviselete. Továbbá leszögezte, hogy meg kell védeni a közös határokat, és támogatni kell a családokat, míg a brüsszeli kettős mércét meg kell szüntetni.

– Mozgalmas időszak kezdődik, harcra fel!

– rögzítette.

A tanácskozás kezdete előtt Kocsis Máté lapunknak jelezte, hogy megfogadják Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatát és a frakcióülésén levetítik a svéd oktatófilmet, amelyben azt bizonygatják iskolásoknak, hogy Magyarországon leépült a demokrácia. Ezzel kapcsoaltban megjegyzendő, hogy Gulyás Gergely a legutóbbi Kormányinfón leszögezte:

Svédország mindent megtesz annak érdekében, hogy hazánk ne ratifikálja a svéd NATO-csatlakozást.

A kormánypártoknál már hagyomány, hogy az aktuális parlamenti ülésszak kezdete előtt kihelyezett frakcióülést tartanak. Jellemzően a tanácskozás első napján

Orbán Viktor felvázolja a következő időszak legfontosabb kihívásait, míg másnap sajtótájékoztatón számol be az eseményről Kocsis Máté, a Fidesz, valamint Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője.

Az utóbbi időben a frakcióüléseken rendre fontos döntések születtek. Idén februárban, Balatonfüreden bejelentették, hogy a Fidesz-KDNP határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek annak érdekében, hogy a háborúban Magyarország továbbra is békepárti maradjon. Tavaly szeptemberben, Balatonalmádiban Kocsis Máté bejelentette, hogy a két frakció arra kérte a kormányt, indítson nemzeti konzultációt az energiaszankciók kérdésében. 2022 februárjában ugyancsak Balatonfüreden tartottak kihelyezett frakcióülést, ahol a legfontosabb téma a felkészülés volt az ország­gyűlési választás kampányára és a gyermekvédelmi népszavazásra. 2021 szeptemberében, szintén Esztergomban tartott a Fidesz-KDNP frakciószövetség tanácskozást, amin a gyermekvédelem és a migráció mellett a 2022-es választásokról is egyeztettek.

2019 februárjában Balatonalmádiban a miniszterelnök által bejelentett családvédelmi akcióterv életbelépéséhez szükséges törvényjavaslatokat tekintették át. 2017 szeptemberében, Velencén arról született döntés, hogy a kormány nemzeti konzultációt indít, amiben a Soros-tervről kérdezték meg az embereket. A Mezőkövesden 2015 februárjában tartott kihelyezett frakcióülésen szintén egy nemzeti konzultációról döntöttek a kormánypártok, mégpedig arról, hogy az illegális bevándorlásról kérdezik meg az állampolgárok véleményét. Egy évvel korábban, 2014 januárjában Balatonszárszón pedig a háromlépcsős rezsicsökkentésről döntöttek.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz és Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője sajtótájékoztatót tart a Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülése után a balatonfüredi Kisfaludy Galériában 2023. február 23-án (Fotó: MTI/ Koszticsák Szilárd)