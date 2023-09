„A baloldal sem kiköpni, sem lenyelni nem tudja Gyurcsányt” – egy éve mutatták be a DK árnyékkormányát

Mára kiderült, hogy az árnyékkormány valójában nem egy koherens kormányzati program megalkotására jött létre, hanem egy politikai reklámtermék, egy kommunikációs trükk volt, aminek célja továbbra is az, hogy a Demokratikus Koalíció (DK) leuralja a baloldalt, és minden ellenzéki versenytársat letoljon a pályáról – nyilatkozta a Magyar Nemzet kérdésére Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője a Demokratikus Koalíció árnyékkormányának évfordulóján.

Napra pontosan egy évvel ezelőtt jelentette be Dobrev Klára a DK árnyékkormányának 16 tagját Fotó: Teknős Miklós

Mint ismert, tavaly szeptember 16-án jelentette be a Demokratikus Koalíció, hogy árnyékkormányt alakít, erre a párt elnöksége Dobrev Klárát kérte fel, aki el is fogadta a felkérést, és árnyék-miniszterelnök lett. Három nappal később, szeptember 19-én Dobrev Klára bemutatta árnyékkormánya 16 tagját. Az árnyékkormány témája sokáig uralta a politikai közbeszédet, amire Gyurcsány Ferencék rá is erősítettek azzal, hogy az igazi Kormányinfó mintájára, nagyjából kéthetente ők is elkezdtek úgynevezett árnyékkormányinfókat tartani. Az idő múlásával azonban ezek egyre ritkábbakká váltak, és feltűnő módon éppen a baloldali média vált érdektelenné az itt elhangzottakkal és egyáltalán az árnyékkormánnyal kapcsolatban.

Gyurcsányék az árnyékkormányinfóval elindultak a baloldali demagógia felé

„Dobrev Klára és csapata – habár a komolyság látszatát még mindig fenn akarja tartani – nem tudott egy év alatt olyan alternatívát állítani, ami mögé társadalmi többséget lehetett volna összehozni” – jelentette ki Nagy Ervin. Hozzátette: az árnyékkormány alkalmas volt arra, hogy felerősítse Gyurcsány Ferencék rendszerellenzéki hangját és átrendezze a baloldali erőviszonyokat, annyiból tehát sikeres politikai reklámterméknek bizonyult, hogy a Demokratikus Koalíció lett a baloldal domináns pártja. Annyiból viszont kudarc az elemző szerint, hogy

nem sikerült értelmezhető politikai teljesítményt felmutatni, és felnőni, illetve versenytársává válni az Orbán-kormánynak.

„Csupán dekonstruktív magatartás és partalan Orbánozás jellemezte az eddigi munkájukat, illetve a nyugati progresszív politikai mintákat ismételgették, és ötletszerűen ígérgettek, elindítva ezzel egy hiteltelen, baloldali demagógiába hajló ígéretlicit versenyt a baloldalon” – állapította meg.

Üres politikai szerep

Nagy Ervin kifejtette: az árnyékminiszterség üres politikai szerepnek bizonyult, de arra elég volt, hogy egy-egy politikus kifejezhesse lojalitását Gyurcsány Ferenc iránt, illetve valódi politikai teljesítmény nélkül bekerülhessen a sajtóba.

Politikai szempontból azonban ez csak ködszurkálás, nem is az Orbán-kormány megdöntésének receptje, hanem eszköz a baloldal történelmi töredezettségének felszámolására

– állapította meg. Hozzátette: Gyurcsány Ferencet sem kiköpni, sem lenyelni nem tudja a baloldal, pedig ők mentették meg a bukástól. Mint részletezte, 2008-ban összegründolt második Magyar Demokratikus Chartának (amit Konrád György, Hegedűs D. Géza, Iványi Gábor neve is fémjelzett), majd az MSZP-nek köszönhetően maradt politikai értelemben életbe Gyurcsány. Az elemző szerint ha

2014-ben nem teszik rá az MSZP-listára az akkor még nagyon kicsi DK-t, akkor kiesik a parlamentből, és nem lesz később saját frakciója sem.

„Tehát, ha panasz érkezik a baloldalon arra, hogy Gyurcsánnyal nem lehet nyerni, akkor érdemes ezekre emlékeztetni őket. Mára – a szisztematikus és tudatos építkezésnek köszönhetően – a DK a legstabilabb szervezet. Nem váltott identitást, vezetése egyben maradt – szemben az összes többi balliberális párttal –, ezért is tud a törpék közt óriásként a legerősebb pártként, Gyurcsány Ferenc pedig a legbefolyásosabb ellenzéki politikusként jelen lenni a közéletben. Gyurcsány sikeréhez azért szükséges volt a versenytársak gyengesége is, hisz a baloldali politikai elitben kontraszelekció zajlott le”

– zárta gondolatait Nagy Ervin.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke, volt szocialista miniszterelnök és felesége, Dobrev Klára, a párt miniszterelnök-jelöltje a DK XI. kongresszusán és ellenzéki előválasztási kampánynyitó rendezvényén a Kongresszusi Központban (Fotó: MTI/Mohai Balázs)