Kisbabával és kutyával kéreget a koldusmaffia a Vörösmarty téren + videó

Aki arra jár, a Vörösmarty téren egy, a földön pici babával ülő nőt láthat, aki kéreget – írja a Metropol. Állítólag az ott kolduló nőt férfiak „védik”.

Beszámolnak arról is, hogy nem csak ez a nő kéreget, és a „futtatók” nem csak gyermeket használnak fel eszközként, hogy a járókelők szívét meglágyítsák. A nő közelében egy férfi is letelepedett egy békésnek tűnő kutyával. Írnak arról is, hogy a módszer állandó, azonban a kéregetők személye változik. Megfigyelték azt is, hogy a koldusokra „vigyáznak”, ugyanis ha valaki beszélni akar velük, rögtön jön a „segítség”, aki elzavarja az érdeklődőket.

Emlékeztetnek arra is, hogy néhány hete a Ripost számolt be az ügyről, ám a mostani koldusok már nem ugyanazok, mint akik pár hete kéregettek a környéken. Csak a módszer nem változott, de az embereket, mintha „lecserélték” volna. Erről videót is készítettek.

A történet szépséghibája, hogy amit a Vörösmarty téren csinálnak. szabálysértés.

„Ha valaki gyerekkorú személy társaságában kéreget, vagy ha zaklatja a járókelőket, szabálysértést követ el. Pénzbírságot szabhatnak ki rájuk, akár a helyszínen a közterület-felügyelő is. A bírság 5–150 ezer forintig terjedhet. Ha csak ül egyedül, zenél, és nem szól senkihez, az nem szabálysértés” – mondta Fridman Róbert ügyvéd a Metropolnak.