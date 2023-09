Mától pelenkázni és szoptatni is kényelmesen lehet az egyik legnagyobb magyar egyetemen

Hangsúlyozta, hogy az egyetem számos az esélyegyenlőséget, az oktatók, kutatók és hallgatók gyermeknevelését segítő programot indított útjára az elmúlt időszakban. Példaként említette a „Vissza a tudományba” ösztöndíjprogramot, melynek lényege, hogy a gyermeket nevelő szülőket segítik abban, hogy ne maradjanak le a kutatási tevékenységükkel, lehetővé téve számukra a folyamatos tudományos publikációt. – Esélyegyenlőségi, nemi egyenlőségi programot futtatnak, illetve olyan szabadidős eseményeket szerveznek, ahol a szülők és gyermekeik minőségi időt tudnak közösen eltölteni – ismertette a rektor.

Verseghi-Nagy Miklós, az egyetem kancellárja arról szólt: a Műegyetem élen kíván járni, abban hogy elősegítse a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtését, ezért ezzel külön munkacsoport foglalkozik az intézményben.

Mint az oktatási intézmény közleményében olvasható, a családbarát közösségi tér feladata, hogy baba- és gyerekbarát teret biztosítson azon BME-s kisgyermekes szülők számára, akik a gyermekgondozás ideje alatt is folytatni kívánják tudományos vagy hivatali tevékenységüket, egyetemi tanulmányaikat, így segítve fokozatos visszatérésüket az egyetem kötelékébe és a munka világába. A többfunkciós térben a játszóház mellett szoptatásra és pelenkázásra is alkalmas baba-mama szoba és teakonyha is található.