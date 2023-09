Orbán Viktor: A tervünk működik, év végéig tíz százalék alatti lesz az infláció

– A tervünk működik, szeptemberben 12 százalék körüli, év végéig biztosan tíz százalék alatti lesz az infláció – jelentette ki Orbán Viktor a parlamenti beszédében, amelyet a Fidesz a közösségi oldalán is megosztott. A miniszterelnök emlékeztetett, a nyár során a kormány jelentős gazdasági döntéseket is hozott, hiszen az energiaárak és a brüsszeli szankciók olyan mértékűvé emelték az inflációt Magyarországon, hogy azzal a jegybank nem tud megbirkózni.

A kormány átvette az infláció elleni küzdelem feladatát és a felelősségét, saját vállalást tettünk és saját eszközöket vetettünk be. Online árfigyelő rendszert vezetünk be és kötelező árcsökkentő akciókat rendeltünk el. A tervünk működik

– fogalmazott a miniszterelnök, aki Országgyűlés őszi ülésszakának megnyitóján arról is beszélt, az energetikai világpiac felfordulása ellenére fenntartják Magyarország energiabiztonságát, és ebben a zavaros helyzetben is felépítik a függetlenségünket garantáló energiagazdaságot. Felidézte, hogy a nyár folyamán energetikai együttműködést hoztak létre Törökországgal, Azerbajdzsánnal és Katarral is, valamint hozzáfűzte, hogy Magyarország azon kevés ország közé tartozik, amely 1990 óta úgy csökkentette a szén-dioxid-kibocsátását, hogy közben növekedett a gazdaság termelése. Paks II felépítésével, Paks I üzemidő-hosszabbításával, a napenergia-kapacitásokkal és a tartalékerőművek felépítésével önállóvá teszik Magyarországot. Négy-öt évvel előrébb járunk a tervezett ütemhez képest, miközben más európai országok éppen most nyitják tucatszám a szénerőműveiket.

Orbán Viktor kijelentette, a brüsszeli bürokraták és Magyarország közötti vita a migráció kérdésében az ősz során folytatódni fog, sőt mélyül és valószínűleg szélesedik.

– A kormány szerint nem migránskvóta kell, hanem határkerítés és határőrizet. Nem a bajt kell ide hozni, a segítséget kell oda vinni. Magyarország készen áll, hogy erőteljesebb szerepet vállaljunk a válságövezetekben, így a forrósodó Száhel-övezetben is, de migránskvóta és migránsgettó nem lesz Magyarországon – húzta alá a miniszterelnök.

Orbán Viktor teljes parlamenti beszédét itt tudja megtekinteni.