A külföldről pénzelt, Soros-blognak is nevezett online lap azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy emberi méltóságában alázták és szégyenítették meg Gábor Lászlót, az Origó főszerkesztőjét, amikor előnytelen fotókat tettek róla közzé, magánéletét kiteregetve. Mint arról lapunk is beszámolt, a balliberális blog cselekedetét elítélte a Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ) is.