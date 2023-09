Szöllősi György cinikusnak és lekezelőnek nevezte az amerikai nagykövetség indoklását

Ahogy korábban lapunk is beszámolt róla, a Chicagói Magyar Kultúrtanács felkérése alapján péntek reggel nyitotta volna meg a jubileumi 25. Árpád-kupát Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője. A sportdiplomáciai út azonban meghiúsult, mert az USA budapesti nagykövetsége megtagadta a vízumot, a magyar Külügyminisztérium hivatalos, diplomatavízum iránti kérelme ellenére.

Ezek szerint a demokrata párti amerikai adminisztráció fenntartja a jogot, hogy eldöntsék ki a magyar diplomata, és ki nem az

– mondta a Mandinernek a Nemzeti Sport főszerkesztője, aki szerint ez egy veszélyes precedens, ami alapján újra felülbírálhatják a külügyminiszter, a köztársasági elnök, a kinevezett magyar diplomaták döntéseit.

A Puskás-ügyek és a magyar futballhagyomány hivatalos nagykövete

az amerikai nagykövetség indoklását meglehetősen cinikusnak és lekezelőnek nevezte,

majd azzal folytatta,

„a nagykövetség válasza azt sugallja, hogy itt valami ügyeskedés történt, valaki diplomatának próbálta kiadni magát, és nem hivatalos ügyben diplomatavízumot próbált magának igényelni”.

Ezzel szemben szerinte, mivel maga a külügyi tárca igényelte a vízumot, és delegálta volna egy amerikai rendezvényre, teljesen egyértelmű volt, hogy a minisztériumot képviseli.

Szöllősi szerint ez egy politikai üzenet

„A diplomatavízum megszerzése egy sokkal bonyolultabb procedúra, mint az egyszerűsített beléptetés, az úgynevezett ESTA. Épp azért választotta ezt a megoldást a minisztérium, hogy a lehető legakkurátusabban, a legszabályosabban eljárva megtalálja a legbiztosabb módját annak, hogy eleget tudjak tenni a chicagói magyar közösség meghívásának. Mivel mostanában amúgy is nagyon szigorúan bírálnak el minden vízumkérelmet, ellentmondásos hírek érkeznek arról, hogy az egyszerűsített eljárásban is sok vízumkérelmet indoklás nélkül, váratlanul visszadobnak, ezért az tűnt a legbiztosabbnak, ha a külügyminisztérium igényel beutazási engedélyt. Amennyire tudom, ez korábban egy rutinszerű eljárás volt. Ha a külügyminisztérium a saját emberének kéri, akkor ezt a vízumot szinte automatikusan meg szokták adni, ezért nem is nagyon merült fel, hogy itt elutasító válasz születhet” – mondta a lapnak.

A főszerkesztő kiemelte, hogy az ügyben nem az ő személye a lényeges, hanem azok a nagykövetség „kicsit nyegle” válaszából következő üzenetek, amelyek túlmutatnak az eseten.

„Ezek szerint ők tartják fenn maguknak a jogot, hogy eldöntsék, ki a magyar diplomata, és ki nem az, hogy a köztársasági elnök kinevezése az komolyan veendő, vagy „lemagánembereznek. Az igazán aggályos, hogy ez egy olyan precedens, amely után azt várhatjuk, hogy újra és újra felülbírálják a külügyminiszter, a köztársasági elnök, a kinevezett magyar diplomaták döntéseit, kéréseit és a protokollnak megfelelő szabályos eljárásait”

