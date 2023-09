A diplomata nem politikus – de ez David Pressmant nem érdekli

Az amerikai nagykövet korábban az 1956-os szovjetellenes forradalmat vonta párhuzamba az ukrajnai háborúval, ám érdemes azt s megemlíteni, hogy október 23-ai üzenetében egy szót sem szólt arról, hogy korábbi ígéretei ellenére az Egyesült Államok akkor magára hagyta Magyarországot.

A kormányt bírálja, az ellenzékkel tárgyal – így kell viselkednie egy nagykövetnek?

Az, hogy az Egyesült Államok nagykövetsége milyen mély vizekre merészkedik a belpolitikát illetően, egyértelműen jelzi, hogy Joe Biden amerikai elnök egyik legvérmesebb emberét, Jason Crow-t is magával hozta Budapestre Pressman.

Az amerikai képviseleten ugyanis Crow nem mással, mint a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselőjével, Dobrev Klárával találkozott.

Emlékezetes volt továbbá az Egyesült Államok nemzeti ünnepének tiszteletére tartott fogadás is, melyen a nagykövet beszédében többször is szóba került az ukrajnai háború. Pressman akkor egy erős figyelmeztetést is megfogalmazott: