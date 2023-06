Pressman Bonót idézte és figyelmeztette Magyarországot

David Pressman egy könnyűzenei utalást is elejtett beszédében.

„Jeffersonnal és Adams-szel kezdtem, így természetesen…nos, a U2-val és Bonóval fejezem be. Bono azt mondta: “A popzene gyakran azt sugallja, hogy minden rendben van. A rockzene viszont azt mondja, hogy nem, nincs rendben, de lehet változtatni rajta.” Azt hiszem, ezekben az időkben szükség van egy kis rock’n’rollra, mivel nincs minden rendben itt a régióban, a világban és a családunkban. De ahogyan azt egy családban is szokás: nem adjuk fel, nem várakozunk tétlenül, nem várjuk, hogy a dolgok maguktól eltűnjenek. Beleállunk, elkötelezzük magunkat, keményen dolgozunk, újrakezdjük, és erősebbek leszünk! Mindvégig együtt” – fogalmazott beszédében David Pressman a fogadáson, amelyen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is jelen volt.