Pressman zavaros gondolatai: Az „LMBTQ-gyerekek” nem érezhetik magukat magyarnak?

A portál ugyanakkor emlékeztet arra is, hogy az ugyan természetes, ha egy nagykövet kiáll a saját országa érdekei mellett, az viszont már korántsem az, hogy nyílt kritikával illeti az őt fogadó ország szabályait, törvényeit, ráadásul teszi mindezt úgy, hogy a hazájában nincs is egységes álláspont a kérdésben. Mint ismert, Floridában és Georgiában is hasonló gyermekvédelmi törvényt vezettek be, mint amilyen Magyarországon is érvényben van.