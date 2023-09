Újpesten is beengedné az óvodákba Sorosékat a baloldali önkormányzat

Újpestet is behálózta a Partners Hungary Alapítvány, amely az iskolák alsó tagozatában, óvodákban és bölcsődékben kíván befogadó (érzékenyítő) programokat megvalósítani. A baloldali testület megszavazta a Soros-szervezet „Gyermek az első” program pályázatán való részvételt, majd a program elemeinek megvalósítását tűzték ki célul. A program leírása szerint, az önkormányzatok pályázhatnak komplex, társadalmi befogadást támogató programok megvalósítására, amelyben kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekekre és családjaikra, a roma közösségekre. A program egyaránt támogatja a hazánkban tartózkodó menekülteket és menedékes státuszúakat, valamint a helyi befogadó közösségeket.

A mostani program az ukrajnai és egyéb háborús menekültek befogadására épül, amelyhez különböző érzékenyítő elemeket is társítottak. A program különböző képzéseket is kínál a szülőknek, gyermekekkel foglalkozó szakembereknek. Az utóbbi szúrt szemet az újpesti Fidesz–KDNP-frakciónak, szerintük visszás az, hogy interkulturális mediátorok, közvetítők képzését és foglalkoztatását is felvették a programelemeik közé, akiknek kulcsfontosságú szerepe lesz a jövőben, elképzelések szerint ők a helyi együttműködések kialakítását támogatják majd különböző szervezetekkel.

– Ebbe már több minden belefér, például az LMBTQ-érzékenyítés is. A gyermekvédelmi törvény tiltja, ám bújtatottan a Partners Hungary az önkormányzatra hivatkozva megteheti azt, hogy ilyen programokat megvalósítson. A baloldali testületi többség rábólintott, hogy egy külföldről, Soros György által is finanszírozott NGO-nak teret és lehetőséget biztosítson, majd hivatkozási alapot teremtsen arra, hogy újpesti szülők és gyermekek nevelésében szerepet kaphassanak – mondta el lapunknak Nagy István, az Újpesti Fidesz frakcióvezetője. Mint mondta: Perneczky László LMP-s alpolgármester a képviselő-testület ülésén azt állította, hogy előterjesztésében nincs semmi veszély a szülőkre és a gyermekekre nézve. Amit a Fidesz-frakció kétkedve fogadott, sőt az együttműködés kifogásolhatóságát az is bizonyítja, hogy a testületben is csak egy szavazattal szerzett többséget az előterjesztés.