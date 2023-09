Itt a bizonyíték, hogy Norvégiában kötelező az óvodában is érzékenyíteni a pride-hónap alkalmából. Ahogy ebben a videóban a magyar nő elmondja, a pride-hónap alkalmából mindenhol kötelező kitenni az LMBTQ-zászlót, még az óvodában is. És a gyerekek érzékenyítését is megoldják az oktatási intézmények.

És ez azt jelenti, hogy egy hónapon keresztül ilyenkor az önkormányzatok így megkövetelik az iskolától, óvodától, hogy kirakják a szivárványos zászlót, és hát valamilyen formában beszélni is kell erről.

Ahogy halljuk a videóból, ez nem egy szabadon választott, a szülőkkel egyeztetett kérdés, hanem kötelező előírás, az önkormányzattól érkező elvárás.

A kommentelők közül többen is azt kívánják egyébként, hogy Magyarország is ilyen ország legyen, ahol kötelező LMBTQ-s érzékenyítés lesz:

Borítókép: Pride Oszlóban (Fotó: NTB/AFP)/Norway OUT/Javad Parsa)