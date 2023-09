Változásra van szükség Brüsszelben

Mint a szakértő jelezte, Brüsszel mocsarában bevett dologgá vált a politikai korrupció, ezt mutatja Ursula von der Leyen SMS-botránya vagy az Eva Kaili nevével fémjelzett vesztegetési botrány. Kiemelte, hogy ha az Európai Tanácsban és az EP-ben elegendő számú nemzeti érzelmű ember ül, úgy az EU döntéshozatalára ők is befolyással tudnak lenni, valamint ez a két intézmény választja meg a következő bizottsági elnököt is.

– Ami a szövetségeket illeti, nem vagyunk túlságosan elengedve pillanatnyilag, de a magyar miniszterelnök sokszor jelét adta már, milyen pragmatikusan áll az európai politikához

– szögezte le az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Emlékeztetett, hogy annak idején Manfred Weber európai bizottsági elnöki esélyeit Macron francia elnökkel közösen zúzták szét, amit Weber azóta sem bocsátott meg. – Az is világosan látszik, hogy a szuverenitás kérdése felette áll a klasszikus politikának: a baloldali Robert Fico, a liberális Andrej Babiš vagy az épp említett Macron is gyakran pengeti ezeket a húrokat. Nincs másik olyan vezető most az európai politikában, aki olyan tapasztalattal bírna, mint Orbán Viktor, így aztán biztosra vehetjük, hogy ezek a szövetségek már épülnek vagy a kellő pillanatban tető alá hozzák őket – rögzítette Dornfeld László.