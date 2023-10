„A Nobel-díjamban óriási része van Magyarországnak”

– 2015 óta a fizikai Nobel-díj egyik várományosaként emlegették, mégis meglepődött, amikor kiderült, hogy az attoszekundumos lézertechnológia egyik megalapítójaként idén kiérdemelte ezt az elismerést. Ha a szakma ezt jósolta, miért érte váratlanul?

– Az elmúlt években – 2018-ban és 2022-ben – lézerekkel kapcsolatos kutatásokat ismertek el. Idén augusztusban a Nobel-bizottság az attoszekundumos kísérletek helyzetéről tartott konferenciát – az utóbbival kapcsolatban azt szokták mondani, hogy az ilyen rendezvény az adott tudományterület tesztelésére szolgál –, mit ért el, milyen hatással van a többi tudományterületre. Azt gondoltam, az attoszekundumos fizika művelői jó pár évig nem kapnak Nobel-díjat. Tévedtem. Amikor jött a híres telefonhívás, pizsamában a délutáni előadásom fóliáit állítottam össze. Azt is megfontoltam, hogy fel sem veszem a telefont, mert általában nem fogadok rejtett számokról érkező megkereséseket.

Krausz Ferenc szerint a Nobel-díjában óriási szerepe van Magyarországnak (Fotó: Éberling András)

– Tavaly a Wolf-díjat kapta meg. Annak az elismerésnek messze nem volt akkora visszhangja, mint a Nobel-díjnak.

– A Wolf-díjnak a tudományos közvéleményben van nagy híre, a fizikában a második legfontosabb elismerésként emlegetik, de a nagyközönség előtt szinte ismeretlen. A Nobel-díjhoz egyetlen más elismerés sem fogható sem a szakmának, sem az utca emberének.

– Csupán véletlen, hogy Karikó Katalin és ön is vidéki kisváros szülötte?

– Ennek nincs jelentősége. Ebből semmiképpen sem következik, hogy nagyvárosokból nem kerülhetnek ki kiváló kutatók. Annyi közös azonban lehet bennünk, hogy mindketten korán megtanultuk, hogy a kenyeret munkával kell megkeresni. Ami szorgalom, odaadás és kitartás nélkül nem megy. Én ezt hoztam magammal a szülői házból.

– Karikó Katalin édesapja hentesként dolgozott, az öné kőművesként kereste a kenyérrevalót. Azaz egyikőjük sem az értelmiségi lét előnyeivel indult útnak.

– Lehet, hogy éppen ezért jutottunk el oda, ahol most tartunk. Feltételezem, hogy Karikó Katalin szülei is azt akarták, hogy a gyerekeiknek jobb soruk legyen, mint nekik volt. Könnyebben éljenek, mint ők, amit nagyobb tudással nagyobb eséllyel érhetnek el. Szüleim mindent megtettek azért, hogy a két fiuknak ehhez minden feltételt megteremtsenek. Ennek ára volt. Édesapámat ritkán láttuk, mert hétvégén is maszekolt, hogy nekünk mindenünk meglegyen.

– A gimnáziumban azt a tanácsot kapta, hogy rendben, szeresse a fizikát, de legyen egy olyan szakmája, ami biztos megélhetést ad. Így került a Műegyetem villamosmérnöki karára. Jó választás volt?

– A tanáraim racionalitása vezetett a villamosmérnöki pályára. A tanácsot meghallgattam, de gyorsan kiderült, hogy a fizika iránti szeretetem sokkal erősebb annál, mint amennyi fizikát a Műegyetem oktattak. Ezért az ELTE-n a világhírű Marx György előadásait hallgattam. Ugyanakkor óriási szerencsémnek tartom, hogy a Műegyetemen Simonyi Károly – ő írta A fizika kultúrtörténete című csodálatos könyvet – hallgatója lehettem. Ő volt az, aki hatalmas motiváló tényezőt jelentett a műegyetemi jelentkezésemnél, hiszen éppen a könyve miatt a professzor a középiskolások körében is fogalom volt. Olyan egyéniség volt, akinek a munkássága, a személyisége messze túlhaladt az egyetem falain.