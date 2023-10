Mutyizhat a baloldal: súlyos problémák merültek fel Pécsett a közterület-felügyeletnél

Az intézményben a korábbi időszakhoz képest magasabb volt a fluktuáció, az előző vezető távozásával az állomány közel 18 százaléka jött el:

távozott egy csoportvezető, két közterület-felügyelő, két ebrendész, egy térfigyelő operátor, egy pénzügyi ügyintéző, egy munkaügyi ügyintéző és egy fő ügyfélszolgálati munkatárs is. Többen is voltak olyanok, akik 12 éve dolgoztak a cégnél, mások pedig a Péterffy-rezsim alatt érkeztek a felügyelethez.

Az ellenőrzés megállapítása szerint a 12 éve a cégnél dolgozó pénzügyi ügyintézőt arra hivatkozva küldték el, hogy megszűnt a munkaköre, de később az ügyintéző munkakörbe felvettek mást. A vállalattól távozó munkaügyi ügyintézőt 16 havi munkaviszony után közel egymillió forint pluszjuttatásban részesítették, amivel kapcsolatban az ellenőrök megemlítik, hogy nem világos, milyen indokok alapján történt ez, mert ezt jogszabály nem írta elő.

Egyes köztisztviselők esetében jogszerűtlenül személyi bért állapítottak meg, a szabadságok vizsgálata során kiderült, hogy például 2022 októberében a szabadságengedélyeket munkahelyi vezetőként még vezető beosztásba ki sem nevezett személyek írták alá. Az is előfordult, hogy két nap alatt kétszer is módosították az egyik dolgozó beosztását, akiből úgy lett osztályvezető, hogy ilyen munkakör nem is volt akkor a cégnél.