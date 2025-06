Mintha előre megbeszélték volna: Magyar Péter és Vitézy Dávid ugyanazzal támadta Lázár Jánost

– Itt vagyok Kelenföldön, több ezer utassal, akik órák óta várnak a balatoni vonal vonataira – írta közösségi oldalán Vitézy Dávid, aki a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője a Fővárosi Közgyűlésben. Mint kifejtette, ha Lázár János építési és közlekedési miniszter igazán bátor lenne, ott tartana most Lázárinfót, miután az első nyári hétvégén összeomlott a balatoni vasútvonal közlekedése. Hozzátette, pénteken a tárcavezető az egyik utcai fórumon annyit mondott, hogy majd mindenki visszakapja a jegyár felét.

Vitézy felvetését Lázár János még túl is teljesítette, hiszen a Siemens rossz minőségű munkavégzése miatt előidézett fennakadásért a MÁV nemhogy a jegyár felét, hanem a teljes összeget visszatéríti az utasoknak.

Emellett a MÁV vezérigazgatója bejelentette, hogy azonnali vizsgálatot indítanak az ügyben, mert mint fogalmazott, „nem elfogadható, hogy családok ezrei szívnak”.

Magyar Péter is azt szajkózta, mint Vitézy Dávid

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is felült Vitézy Dávid biciklijére, ugyanis röviddel a volt főpolgármester-jelölt posztja után úgy fogalmazott a közösségi oldalán: az utasok rendkívüli Lázárinfóra várnak Kelenföldön vagy bárhol a balatoni vasútvonalakon, ahol tegnap óta teljes a káosz. Vitézyhez hasonlóan a Tisza-szekta vezére is számonkérte a klimatizált buszokat, de abban sem volt különbség a két ellenzéki politikus között, hogy felidézték Lázár János korábbi vállalásait.

Vitézy Dávidnak és Magyar Péternek kísértetiesen hasonló a hangja (Forrás: Facebook)

Közös utakon Magyar és Vitézy

Nem ez az első eset, hogy a két kormányellenes politikus megtámogatja egymást. Ahogy arról már írtunk, lapunk birtokába került a fővárosi cégek vezetői posztjára pályázók névsora, és megismertük egyes pályázati anyagok részleteit. A jelenlegi cégvezetők mind újraindulnak a posztért egy meglehetősen gyenge mezőnyben: korábbi taxisokkal, nyugdíjasokkal vagy épp a sukorói telekcsere ügyében elítélt személlyel kell megmérkőzniük. A pályázatok nagy valószínűséggel eredménytelenek lesznek, ami azzal jár, hogy a korábbi, DK-s cégvezetők megtarthatják állásaikat.

Ez a helyzet annak nyomán állt elő, hogy a Tisza Párt lepaktált Vitézy Dáviddal és Karácsony Gergellyel, miközben a még Gyurcsány idejében odakerült emberek tovább vezethetik a fővárosi cégeket,

Magyar Péterék közben komoly pozíciókhoz jutnak: Bódis Kriszta után Nagy Ervin is közel kerülhet a budapesti pénzosztáshoz.

Mindez nem történhetne meg, ha a Tisza Párt nem fogott volna össze Karácsony Gergellyel, valamint Gyurcsányékkal, és nem paktált volna le velük Vitézy Dávid is.

Harc a pozíciókért, majd tudatosan irány a csőd

Azonban korábban is volt már arra precedens, hogy valamilyen titkos háttéralku születhetett a most Lázár Jánost nagy hévvel támadó két ellenzéki politikus között. Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője arról tett közzé bejegyzést, hogy tavaly nyáron Vitézy és Magyar titokban alkudoztak, arról tárgyalva, hogy Vitézy lehetne a főpolgármester-helyettes.

Ezen felül a Magyar Nemzet arról is beszámolt, a Magyar Péter vezette Tisza Párt és Vitézy Dávid is tevékeny szerepet játszott a főpolgármester mellett abban, hogy Budapestet gyakorlatilag csődbe vitték. A fővárosnak idén 89 milliárd forintot kellett szolidaritási hozzájárulás címén befizetnie az államkincstárnak, ehhez képest Karácsonyék 39 milliárdos kiadást terveztek ezen a címen. Van tehát egy 50 milliárdos lyuk a büdzsén, amit a Tisza, a DK és Vitézyék is megszavaztak, és mint az május végén kiderült, jogsértő módon. A Kúria ugyanis Sára Botond budapesti főispán beadványa nyomán kimondta: a főváros költségvetése jogellenes, mert nem tervezett az 50 milliárdos kiadásrésszel.

Szentkirályi Alexandra erről úgy fogalmazott: Budapest vezetése már 2024 novemberében tisztában volt azzal, hogy 2025-ben 89 milliárd lesz a befizetendő összeg, mégis 50 milliárdos lyukat terveztek a költségvetésbe, majd aláírtak egy 50,9 milliárdos szerződést is Rákosrendezőre, plusz vállaltak rá 25 milliárdért rekultivációt.

Most, hogy nem jön ki a matek, el akarják játszani az áldozatot. Ha Rákosrendező bedönti a város költségvetését, akkor azért Karácsony, Vitézy és a Tisza Párt lesz a felelős, mert ők szavazták meg, és ők vállalták a költségvetési következményeket. Nem lehet egyszerre elverni a pénzt, és panaszkodni, hogy nincs

– szögezte le a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.