Működik a Tisza–Vitézy–Karácsony-paktum: ezután is Gyurcsány emberei vezethetik a fővárosi cégeket

Lapunk birtokába került a fővárosi cégek vezetői posztjára pályázók névsora, és megismertük egyes pályázati anyagok részleteit.

A jelenlegi cégvezetők mind újraindulnak a posztért egy meglehetősen gyenge mezőnyben: korábbi taxisokkal, nyugdíjasokkal vagy épp a sukorói telekcsere ügyében elítélt másodrendű vádlottal kell megmérkőzniük.

A pályázatok nagy valószínűséggel eredménytelenek lesznek, ami azzal jár, hogy a korábbi, Gyurcsány-párti cégvezetők megtarthatják állásaikat.

Ez a helyzet annak nyomán állt elő, hogy a Tisza Párt lepaktált Vitézy Dáviddal és Karácsony Gergellyel.

Miközben Gyurcsány emberei tovább vezethetik a fővárosi cégeket, Magyar Péterék komoly pozíciókhoz jutnak: Bódis Kriszta után Nagy Ervin is közel kerülhet a budapesti pénzosztáshoz.

A cégvezetői pályáztatás tehát lényegében színjáték, ami egyszerre garantál fővárosi befolyást Gyurcsányéknak és Magyar Péteréknek.

A fővárosi Fidesz–KDNP nyílt, átlátható pályázati rendszert követel és azt, hogy Gyurcsány emberei tűnjenek el a budapesti cégek éléről.

Az előzményekhez nem kell messzire visszamenni az időben. A 2024-es önkormányzati választás után Magyar és a Tisza Párt kijelentette: nem javasolnak maguk közül főpolgármester-helyettest, a budapesti cégek igazgatói posztjait pedig nyílt pályáztatással választhatja meg a főváros. A lapunk által megismert adatok szerint ennek az lett az eredménye, hogy a meglévő öt fővárosi vezérigazgatói helyre 43 pályázat érkezett. Ebből mindössze tíz felel meg minden feltételnek, így vélhetően számos jelentkezőt kizárnak. Mielőtt megnéznénk a versenyzőket, érdemes megnézni a kiválasztási folyamatot.

Levajazva? Levajazva!

A pályáztatás kapcsán érdemes leszögezni: amennyiben nem sikerül új cégvezetőt választani, akkor a korábbiak maradnak a helyükön. Márpedig a Tisza Párt javaslata alapján összeállított kiválasztási folyamat végén aligha lehet más eredmény. A vezetői pályázatokról egy 22 tagú testület szavaz, amely a Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi Bizottságának és a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságnak az összevont tagságából áll. A Fidesz–KDNP öt szavazattal rendelkezik, a Tisza–Vitézy-tandem összesen kilenccel.

A pályázatokat előszűrik, névtelenítik és összefoglalják tartalmukat, majd szavaznak róluk. A nyertesek nevét Karácsony Gergely a közgyűlés elé terjeszti, ám a főpolgármester jelezte: ez csak akkor történhet meg, ha valaki legalább 12 szavazatot kap.

A jelenlegi erőviszonyok mellett ez csak akkor képzelhető el, ha egy jelöltet mind Karácsonyék, mind mondjuk a Vitézy–Tisza-tandem támogat. Ha senki nem kap elég szavazatot, akkor a régi cégvezetők maradhatnak a helyükön.

Ezt nyeri a színjátékkal a Tisza

Információink szerint a háttérben egyértelmű politikai alkuk zajlanak: Karácsony ragaszkodik többek között Walter Katalin, Mártha Imre és Barts Balázs pozíciójához, míg a DK a Budapesti Gyógyfürdők (BGYH) vezetőjét akarja bent tartani.

Fontos pont ugyanakkor, hogy minden szereplő arra játszik: a felelősséget áthárítsa a másikra, a közvélemény előtt senki nem akarja elvinni a balhét azért, hogy a Gyurcsány-korszak emberei posztjukon maradhatnak. A színjáték fontos szereplője a Tisza Párt, ugyanis 2024 végén Magyar Péter embere, Ordas Eszter nyújtotta be a határozati javaslatot, hogy legyen pályáztatás a cégvezetői posztokon, amit Karácsony nem kifogásolt.

A Tisza a pályáztatási színjátékból nagyon is sokat nyerhet. Leginkább azt, hogy Bódis Kriszta után a párt másik politikusát, Nagy Ervint is pénzosztó pozícióba juttathatják.

Ezek alapján a fővárosi Fidesz–KDNP az egyetlen politikai erő, amely valóban azt képviseli, hogy hívják vissza Gyurcsány embereit a vezető pozíciókból és nyílt, átlátható pályázatokon válasszanak új vezetőket.

Érvénytelen pályázatok?

De térjünk vissza a pályázatokra! A beérkezett dokumentumok között információnk szerint olyan is akadt, amelyet nagy valószínűséggel mesterséges intelligenciával (ChatGPT) írtak, de általánosságban elmondható, hogy a színvonal nagyon változatos. A 43 pályázatból 10 felel meg minden követelménynek.

Külön érdemes kiemelni Császy Zsoltot, a sukorói telekcsere-ügy másodrendű vádlottját, aki börtönbüntetést is kapott, de most a Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezérigazgatói helyét szemelte ki magának. Esetében több minden is problémát okozhat, a korábbi börtönbüntetés és az ezt követő politikai szerepkör a DK pártalapítványánál már csak a jéghegy csúcsát jelentheti.

A baloldalhoz köthető figurák egyébként számos fővárosi cég esetében próbálkoztak. A Budapesti Közművek vezérigazgatói székéért Borbély Ede nyújtott be pályázatot. A férfi 2017-ig a Momentum kabinetvezetője volt, jelenleg a balliberális Partizán egyik podcastjának vezetője, valamint a Bankers without Boundaries NGO alelnöke. A BKK-nál Zelles Sándor próbálkozott, aki a Vagyoni Igazgatóság vezetője volt a Gyurcsány-kormányok idején. A közlekedési céghez adta be pályázati anyagát Major Gabriella: ő az újpesti DK-s önkormányzat vagyonkezelő cégében dolgozott, később civil színekben Fóton lett önkormányzati képviselő. Vélhetően nem esélyesek.

A korábbi menedzserek újrázhatnak?

A következőkben azokat a pályázókat mutatjuk be, akik tapasztalatuk, céges múltjuk miatt már eséllyel pályáznak. A Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV) esetében úgy tudjuk, hat pályázatból két pályamű lett hibátlan. Az egyik Bolla Tibor jelenlegi vezérigazgatóé. Nagy túlélőről van szó: 2008-ban kezdett a cégnél dolgozni, a Demszky–Gyurcsány-érában. Neve a korabeli egyik legnagyobb korrupciós ügyben, Hagyó Miklós botrányában is feltűnt, ám nem vádolták meg. A másik jelölt a BKV élére a DK-s Bernula István, aki 2022 és 2024 között a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. vezérigazgatója volt, és akit számos kritika ért amiatt, hogy MSZP-s és DK-s politikusokat foglalkoztatnak az önkormányzati cégnél. Bernulának van cégvezetői tapasztalata más közlekedési cégeknél is, volt például a Volán Buszpark Kft. ügyvezetője is, amely az állami busztársaság flottakezelő for-profit gazdasági társasága volt megszűnéséig.

A Budapesti Közművek Zrt. (BKM) élére 12 fő pályázott, közülük információnk szerint ketten adtak be az elvárásoknak megfelelő anyagot, egyikük maga a Gyurcsány-fiókaként emlegetett Mártha Imre. A menedzser régi szereplő: a Gyurcsány–Bajnai-érában a Magyar Villamos Műveknél volt vezető-helyettes, majd vezérigazgató. Ekkoriban kötött milliós szerződést az MVM Szigetvári Viktorral, Gyurcsány és Bajnai kampánygurujával, aki később a DatAdat-cégeknél is kulcspozícióba került.

Karácsony Gergely 2019-es győzelme után Mártha visszatért: előbb a Főtáv Zrt. vezetője, majd 2021-ben a frissen létrehozott Budapesti Közművek Zrt. vezérigazgatója. A másik esélyes pályázó egy szakmai jelölt, Orbán Tibor, aki a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének elnöke, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület tagja. 2022-ben megkapta a Budapestért Díjat, 2020-ban pedig az Innovációs és Technológiai Miniszter, Palkovics László átadta neki a Prometheus-díjat.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezetői székéért heten indultak, mint megtudtuk, hárman eséllyel. Bajnai Gordon embere, Walter Katalin ismét benyújtotta pályázatát, ő 2021 óta dolgozik vezérigazgatóként a BKK-nál. Előtte a Budapesti Városüzemeltetési Holding (BVH) vezetője volt. Walter 2013-től másfél évig Bajnai Gordon egykori miniszter és kormányfő kabinetfőnöke volt az Együttben. 2024 januárjában többen is a lemondását követelték, miután vágásérett pulykákhoz hasonlította a BKK utasait. Walter egyik versenytársa a fentebb már bemutatott Bernula István – aki több helyre is beadta pályázatát. Megemlítendő még a nyugdíjas Szunomár Tibor, aki hat éve nem dolgozik. Korábban a Főtaxi Zrt. vezérigazgatója, majd egy évig tanácsadója volt.

A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK) vezérigazgatói székéért nyolcan szálltak versenybe, ketten, úgy tudjuk, hibátlannak mondható anyaggal. Az egyik a már bemutatott Bernula István, a másik a jelenlegi vezető, Barts J. Balázsé. Barts 2000 és 2010 között a Mol Vagyon- és szolgáltatásmenedzsment vezetőjeként dolgozott, majd 2010 áprilisában – a kormányváltással egy időben – a Magyar Nemzeti Bankba igazolt, ahol létesítménygazdálkodási vezetőként egészen 2013-ig, azaz a Gyurcsány-kormány idején kinevezett Simor András jegybankelnök mandátumának végéig maradt.

Barts neve azonban a Városháza eladásának ügye miatt lett országosan is ismert. A 2021-ben, tehát Karácsony főpolgármestersége idején kirobbant botrány kapcsán a baloldali sajtó és politikusok a mai napig azt állítják, hogy nem volt eladási szándék a városvezetés részéről.

Ennek azonban ellentmond, hogy Karácsony megrovásban részesítette Bartsot, amiért befektetőkkel tárgyalt a Városháza eladásáról. Külön érdekesség, hogy megpróbálták elhitetni, ez a főpolgármester tudta nélkül történt. Karácsony Gergely mindenesetre nem neheztelt túlságosan az építészre, aki közel tízmillió forintos prémiumot kapott. Ez az összeg Barts éves fizetésének mintegy negyven százaléka volt akkor.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezetői székére érkezett tíz pályázat közül mindössze egy felelhet meg az elvárásoknak: a jelenlegi vezérigazgatóé, Borosné Szűts Ildikóé, aki a baloldali kormányok alatt olyan jelentős cégekben töltött be vezető pozíciót, mint a Magyar Posta Zrt. és az OTP Bank. Férje Boros András 2021 óta a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Budapesti Nagybani Piac Zrt. vezérigazgatója. A BGYH vezérigazgatója a Gyurcsány-féle Demokratikus Koalíció egyik legbőkezűbb támogatója: a politikai formáció pártalapítványát jellemzően egymillió forint feletti összeggel támogatja minden évben, 2023-ban már a másfél millió forintot is meghaladta az adomány értéke.

Tekintettel arra, hogy várhatóan egyik jelölt sem kap 12 szavazatot a 22 fős testület ülésén, így valószínű, hogy a jelenlegi vezetők, Gyurcsány Ferenc emberei maradnak helyükön a legnagyobb budapesti cégek élén.

Mindez nem történhetne meg, ha a Tisza Párt nem fogott volna össze Karácsony Gergellyel, valamint Gyurcsányékkal, és nem paktált volna le velük Vitézy Dávid is.