Titkos háttéralkut köthetett Magyar Péter és Vitézy Dávid

Érdekes részletet osztott meg a Vitézy Dávid és a Tisza Párt közötti titkos háttéralkukról Szentkirályi Alexandra. A politikus Vitézy Dávid Facebook-posztja alatt intézett viszonválaszt a volt főpolgármester-jelöltnek.

Ha valamit tisztázni kell, Dávid, az az, hogy te hányszor találkoztál nyáron Magyar Péterrel, miről alkudoztatok titokban és miért azt sugallja posztjában, hogy csak téged akar saját főpolgármester-helyettesének, annak érdekében, hogy Karácsonyt hatalmon tartsátok? Ami viszont már tisztázott, hogy a Fidesz-szavazók nem erre szavaztak június 9-én

– írta Szentkirályi Alexandra. Korábban a fővárosi Fidesz leendő frakcióvezetője felszólította Vitézyt, hogy ne vegyen részt a formálódó Karácsony–Magyar-paktumban, amire Vitézy úgy vágott vissza, hogy egyelőre nem is egyeztetett Karácsonnyal.

Vitézy Dávid lehetséges pozícióhoz jutásáról már korábban is keringtek információk a médiában. Lapunk még augusztus közepén arról számolt be, hogy a birtokunkba jutott információk szerint a Tisza Párt vezetője Vitézy Dávidot is bevonná a baloldali együttműködésbe, és ha másképp nem megy, főpolgármester-helyettesi címmel kínálná meg az általa is a Fidesz hekkjének nevezett volt közlekedési államtitkárt.