Legalizálták a cannabist az egyik uniós tagállamban

Annak ellenére, hogy a német intézkedés nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a nemzetközi drogaktivista-hálózat többévnyi munkája Prágában is beérett – tudatta Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint kifejtette, a nemzetközi drogaktivista-hálózat évek óta dolgozik azon, hogy a német példát elterjessze szerte Európában. Ebben az se zavarta meg őket, hogy a 2024 áprilisa óta hatályos német legalizációs törvény egyéves visszatekintésben kudarcok sorozatának mondható. Ráadásul a csehek tovább is mentek, mint német elvtársaik. Az új törvény szerint egy felnőtt ember legfeljebb három növényt termeszthet legálisan otthon, és ebből maximum 100 gramm szárított növényt tarthat a lakásában, azon kívül pedig legfeljebb 25 grammot. Csehországban a törvény a cannabis utcai mennyiségét veszi alapul, tehát míg a német legalizációs törvény is 15 százalékban maximalizálta a tiszta THC-tartalmat, addig ez Csehországban elvben bármekkora lehet.

Ilyen THC-tartalmú anyagnál a 25 gramm is közel egyhavi adag egy rendszeres használónak, de a 200 grammért is csak pénzbüntetés jár, a brutális mennyiségű 20 ezer grammért pedig maximum három év börtön

– ismertette a stratégiai igazgató.

Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója (Fotó: Bach Máté)

Megfelelni a liberálisoknak

Téglásy Kristóf rámutatott: a politikai elit hajthatatlan maradt, bármekkora elutasítottság is jellemezte a német törvényt már a parlamenti vita során, hiszen a jelzőlámpa koalíció tagjaként a törvényt benyújtó szociáldemokraták több szövetségi minisztere egyértelműen állást foglalt a legalizáció ellen. Ugyanez igaz Csehországra is. A 2023-as európai drogjelentésből vagy a 2024-es ESPAD-jelentésből kiolvasható adatok katasztrofálisak Csehország esetében, de ez korántsem rettenti el a politikai elitet attól, hogy megfeleljenek a liberális elvárásoknak.

A DKI stratégiai igazgatója figyelmeztetett: ne ringassuk magunkat illúziókba!

Ugyanez vár hazánkra is, hogy ha a liberális elit, illetve annak hazai kiszolgálói hatalomra jutnának.

Ez nem feltevés, ezt láthatjuk Budapest esetében, ahol a fővárosi drogpárti stratégiát ugyanennek a drogpárti aktivista-hálózatnak a hazai képviselői írták. Ahogy abba bekerült minden, amit a nyugati drogpárti lobbi tenni szándékozik, úgy egy esetleges országos hatalomra kerülés esetén az egész ország nyögné ennek a következményeit, teljesen függetlenül attól, hogy a társadalom véleménye mi erről a kérdésről.

Sőt, még durvább lenne. Hiszen ami simán átment a fővárosi drogpárti stratégián, a belövőszobák és a drogbevizsgáló program ötlete, az még az ultraliberális cseh parlamentben is elbukott. Jó lesz felkészülni és odafigyelni!

– figyelmeztetett Téglásy Kristóf.