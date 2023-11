Áldatlan állapotok a fővárosi temetőkben

Egészen égbekiáltó vandalizmus nyomai is láthatók a temetőkben. A sírok egy részénél ugyanis le voltak borogatva a márvány és beton fejfák. Az akár több mázsás kőtömböket valószínűleg nem a szél döntötte el úgy, hogy az sok helyen még a sírok fedlapját is betörte. Az egyik helyen a két egymás melletti, lerombolt fejfa melletti síron még a keresztet is megfordították! Ez utalhat arra, hogy sátánista indíttatásból gyalázták meg a budapesti temetkezési helyeket.

A temető a jogszabály szerint egy zöldfelületi jellegű, különleges rendeltetésű terület, ami kegyeleti célokat szolgál. A törvény ezen területek tulajdonosát, illetve fenntartóját kötelezi arra, hogy őrizze a temetők kegyeleti méltóságát. Erre a Budapesti Temetkezési Intézeten belül egy különálló vállalatbiztonsági csoport is létesült, amely folyamatosan tájékoztatja – a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint – a vezérigazgatót a temetők biztonsági helyzetéről. Azonban semmilyen lényegi intézkedés nem történik, hogy a végtisztességet biztosítsák a fővárosi köztemetőkben.

A rendőrségi statisztika megmutatja, hogy az esetek szinte egyáltalán nem jutnak el a nyomozó hatósághoz. A pesterzsébeti temető kapcsán, ahol a legtöbb ledöntött sírt találták – a rendőrség adatai szerint – az elmúlt három évben egyetlen rongálással kapcsolatos esetet sem regisztráltak.

Mint a Metropol kiemelte, a korábbi városvezetés komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a temetőket megfelelő kamerarendszer védje, ami nagyban segíthetné a rendőrség felderítő munkáját. Ezt jelentésében az állampolgári jogok biztosa is támogatta. Azonban mostanra szinte teljesen elhalt ez a kezdeményezés, így a sírok egyetlen fővárosi köztemetőben sincsenek biztonságban. De nemcsak a kamerahiány az oka a jogellenes cselekmények elharapózásának.