Rezsicsökkentés helyett szélerőművekre és száraz fára bíznák Gyurcsányék hazánk energiabiztonságát

Merész tervvel mutatkozott be a magát újabban szociáldemokratának és zöldpártinak beállítani igyekvő DK. Utóbbi szándékot még csak az sem tudja kellően hitelesíteni, hogy a Gyurcsány-párt néhány hónappal ezelőtt leigazolta a Párbeszéd korábbi frakcióvezetőjét, Kocsis-Cake Oliviót cserébe egy árnyék-környezetvédelmi miniszteri posztért. Valószínűleg emiatt is próbálta nemcsak a hagyományos zöld energiapolitikai megfontolásokat átemelni az alapvetően technokrata és globalista párt, és próbált még nagyobbat is licitálni rá. Így jelentették be, hogy