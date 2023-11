Lázár János megszólalt a GYSEV felvásárlásáról: Most jött el a legkedvezőbb óra

A GYSEV-vel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy most a legidőszerűbb, hogy az osztrákokat kivásároljuk a GYSEV-ből. Most jött el a legkedvezőbb óra – fogalmazott Lázár János az ÉVOSZ-szal megtartott közös sajtótájékoztatóján csütörtök reggel újságírói kérdésre, de a tájékoztatón egyéb témákkal kapcsolatos kérdésekre is válaszolt az építési és közlekedési miniszter.

Az egynapos autópálya-matricákkal kapcsolatosan felmerült kritikákról azt mondta, jobb szeretnék, ha a választópolgárok inkább a tömegközlekedést preferálnák, ezért választották a közösségi szabályozáson belül a legmagasabb díjtételeket, amit az uniós szabályozás előírt.