Meg vannak számlálva Karácsony napjai

Egy héten belül kiderülhet, hogy a Demokratikus Koalíció (DK) végül beáll-e Karácsony Gergely mögé, vagy önálló főpolgármester-jelölttel rukkol elő Gyurcsány Ferenc pártja – tudta meg a Magyar Nemzet. Információink szerint

amint a döntés megszületik, a DK bejelentést tesz,

ekkor talán az is kiderül, a budapesti kerületekről is tárgyaltak-e az ellenzéki pártok, és milyen eredménnyel. Mindenesetre nemsokára fény derülhet arra, számíthat-e Karácsony Gergely Gyurcsány Ferencékre, vagy a Jobbik után újabb kihívót kap a főpolgármester.

Ismert, a napokban a Jobbik bejelentette, hogy – dacára annak, hogy a párt támogatottsága Budapesten sosem volt jelentős – Brenner Kolomant indítja Karácsonnyal szemben, amivel a párt megbontotta a korábbi ellenzéki egységet. A többi ellenzéki párt közül az MSZP és a Kétfarkú Kutya párt feltehetően beéri Karácsonnyal. A szocialisták legutóbb még azt mondták, elégedettek a főpolgármester eddigi munkájával. Kunhalmi Ágnes az ATV-ben úgy fogalmazott, az MSZP megpróbálta kibékíteni az ellenzéket, hogy újra összehozzák az együttműködést, de mások nem voltak partnerek ebben. Mint mondta, jelenleg kétoldalú tárgyalások zajlanak a párt és Karácsony között, amelyeknek az eredménye a közeljövőben nyilvánosságra is kerülhet. A Kétfarkú Kutya párt azt közölte, nem indítanak senkit Karácsony Gergely ellen,

az LMP pedig „egy zöld és jövőbe tekintő” vezetést támogat, bármit jelentsen is ez.

A Momentum szerint végül lesz közös főpolgármester-jelölt, és a kerületekben is sikerül megegyeznie az ellenzéknek, ha máshogy nem, előválasztással.

A korábban magát nemzeti radikálisként definiáló párt saját lelkét eladva vált a külföldről rángatott baloldal részévé, majd a 2022-es választási bukást követően – balliberális háttéremberek iránymutatásai szerint – megpróbáltak konzervatív maszkot ölteni

– mondta lapunknak Zila János, aki szerint nem csoda, hogy a választók leszédültek erről a hullámvasútról, így mára nemcsak a hitelesség, de a támogatottság is végképp elfogyott. Az Alapjogokért Központ elemzője úgy látja, a párt vezetése hisz abban, hogy képes önálló arcélt mutatni, és így válhatnak újra komolyan vehető politikai tényezővé. Ám ha a választások közeledtével sem látszik érdemi elmozdulás, akkor belekényszerülhetnek bizonyos alkukba.

– Brenner Koloman főpolgármester-jelöltségének ezzel együtt van jelentősége a budapesti önkormányzati küzdelem szempontjából, hiszen Karácsony Gergelynek minden potenciális együttműködő fél fontos.

Minden egyes támogató az ő zsarolási potenciálját növelné, a bizonytalanság elhúzódása viszont egyre kiszolgáltatottabbá teszi, főként a legerősebb baloldali szereplő, Gyurcsány Ferenc irányába. A DK elnökének helyzete rendkívül kényelmes, nyerésben van, és látható élvezettel vesz részt a tőle megszokott hatalmi játszmában

– fogalmazott az elemző.

Zila János szerint az, hogy a főpolgármester támogatása nem automatikus azon szövetségesei részéről sem, amelyek a jelenlegi budapesti vezetés mögött állnak, rámutat arra, hogy a város igazgatását miért jellemzi káosz 2019 óta. – Bajnai Gordonnak a Városháza-botrány kapcsán nyilvánosságra került szavaival élve: „Rengeteg ilyen cápa úszkál a tóban, és egy nagykoalícióban mindenkinek vannak részterületei. Ez a realitás, ez így működik.”

A cápák tehát etetésre és az eddigieknél is nagyobb falatokra vágynak,

ami azt jelenti, hogy ha Karácsony Gergely képes is lenne megtartani a jövő évi választás után a pozícióját, még a mostani állapothoz képest is gyengébb szereplővé válhatna, a baloldali vetélkedés következményei pedig akár a jelenleginél is jobban rányomhatnák bélyegüket a város üzemeltetésére – hangsúlyozta Zila János.