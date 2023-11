Európában mindenhol emelték az energiaárakat, de a magyarokat a rezsicsökkentés megvédte + videó

– Brüsszel meg akarja szüntetni a rezsicsökkentést, mert akkor lehet szabadon nyomni a piaci árakat – jelentette ki a rezsicsökkentésért felelős kormánybiztos a Hír TV műsorában. Németh Szilárd a Bayer-show vendégeként hozzátette: Európában mindenhol emelték az energiaárakat, de a rezsicsökkentés a magyarokat megvédte.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, tavaly nyáron a kormány rendkívüli intézkedésekkel biztosította, hogy az országnak legyen elég energiája télen is, a rezsicsökkentés pedig fenntartható maradjon. A háztartások háromnegyedét továbbra is száz százalékban védi a rezsicsökkentés.

Csak az átlagon felüli többletfogyasztás után kell piaci árat fizetni. Míg Európában a villanyáram ára átlagosan két és félszeresére nőtt, a háztartási gáz ára pedig három és félszeresére, a kormány intézkedése megvédte a magyarokat.