Novák Katalin díszvacsorával zárta a Bács-Kiskun vármegyei látogatását + videó, fotók

Novák Katalin azt is mondta, hogy a két és fél napos látogatása alatt is azt tapasztalta Bács-Kiskun vármegyében, hogy itt is a családok adják meg az erőt, a közösségnek az összetartó erejét, amelyre támaszkodhatnak akár könnyebb, akár nehezebb időkben. Hozzátette: Bácsszentgyörgyön tíz éven keresztül nem született egyetlen gyermek sem, és most tizenkét tizennyolc év alatti gyermekük van. – Talán ez kifejezi, hogy van remény arra, hogy képesek vagyunk a demográfiai télből demográfiai tavaszt varázsolni, és nem köszönt be Magyarországon a demográfiai jégkorszak – fogalmazott az államfő.