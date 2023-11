Tartalékosok is csatlakoztak a hadgyakorlathoz

November első teljes hetében közel 190 tartalékos katona vonult be a területvédelmi ezred három zászlóaljának települési helyeire Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyében, hogy célfelkészítésen vegyen részt, mielőtt megkezdi meghatározott feladatait a három északkeleti vármegye területén – közölte a honlapján a honvédség.

Forrás: Honvédelem.hu

A tartalékosok a felkészülési időszakban az általános lőkiképzési ismeretek mellett gyakorolják az ellenőrző-áteresztő pont telepítését, üzemeltetését, konvojok kísérését és közelbiztosítását, valamint az őrszolgálati feladatokat. A gyakorlat a többi között lehetőséget teremt arra, hogy az ezred minél hatékonyabban tudjon együttműködni a műveleti alakulatokkal és a közigazgatási szervekkel.

Forrás: Honvédelem.hu

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter múlt csütörtökön jelentette be, hogy a Magyar Honvédség átfogó hadgyakorlatot tart Adaptive Hussars 23 elnevezéssel. – A legfőbb cél, hogy tesztelje az ország védelmi igazgatási rendszere és a Magyar Honvédség együttműködési képességét. Ennek érdekében a honvédség kijelölt állománya mellett több, hazánkba települt szövetséges katonai, illetve a védelem igazgatásban érintett több állami szervezet is részt vesz a gyakorlatban. Megközelítőleg 4500 fővel, kétszáznál több technikát megmozgatva – mondta a tárcavezető.