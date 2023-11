Hadgyakorlat földön, vízen, levegőben

A Magyar Honvédség műszaki alakulata szerda éjszaka hidakat épített, csütörtök reggel már a Gripenek is felszálltak – adta hírül honlapján a Magyar Honvédség.

Forrás: Honvédelem.hu

A beszámoló szerint az MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezrede is részt vesz a héten kezdődött Adaptive Hussars 23 többnemzeti országos hadgyakorlaton, katonáinak fő feladata a manővererők műszaki támogatása. Az alakulat hídépítő zászlóalja átcsoportosítást hajtott végre Tiszaroff térségébe, ahol a következő napokban hídátkelőhelyet rendez be és üzemeltet – írták.

Csütörtök reggel az MH 47. Bázisrepülőtérről már a Gripenek is felszálltak csatlakozni a hadgyakorlathoz, Pápa felett tőlük zengett az ég.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter múlt csütörtökön jelentette be, hogy a Magyar Honvédség átfogó hafgyakorlatot tart Adaptive Hussars 23 elnevezéssel. – A legfőbb cél, hogy tesztelje az ország védelmi igazgatási rendszere és a magyar honvédség együttműködési képességét. Ennek érdekében a honvédség kijelölt állománya mellett több, hazánkba települt szövetséges katonai, illetve a védelem igazgatásban érintett több állami szervezet is részt vesz a gyakorlatban. Megközelítőleg 4500 fővel, kétszáznál több technikát megmozgatva – mondta a tárcavezető.