A pálinkás szaloncukorhoz Szicíliából hozzák a pisztáciát

A rangos év szaloncukra versenyt három éve rendezik meg a Szeretem a csokit bloggerei, Kovács Ádám és Kovács Gergely, számolt be lapunk korábban. A megméretésre ingyen lehet nevezni. A 17 győztest idén csaknem kétszáz szaloncukor közül választották ki. A különböző kategóriák zsűrizésében több mint háromszáz kóstoló vett részt. Idén először szakmai kategóriát is létrehoztak, és a gyerekek kedvencét is megkeresték, amihez természetesen gyermekek segítségét kérték.

Az idén év szaloncukra a balatongyöröki Promenád kávéház fügés-diós finomsága lett. A nyertes ínyencség egy 58 százalékos étcsokoládéházban, saját készítésű fügezselével és fehércsokoládés-tejcsokoládés diós ganache-sal rétegezett szaloncukor. A Vas Vármegyei Hírportálnak Vadócz Jenő, a készítő nyilatkozott.

