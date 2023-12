Jövőre már nem közlekednek a Volánbusz járatai Hódmezővásárhelyen

Amint arról már a Magyar Nemzet is beszámolt, Márki-Zay Péter polgármester tavaly egy személyben bírálta felül a Volánbusszal kötött megállapodást. A Fidesz–KDNP helyi szervezete szerint „Márki-Zay Péter tisztességtelen módon elvette a hódmezővásárhelyi közgyűlés által 2023-ig megbízott, állami tulajdonú Volánbusz Zrt.-től a városi személyszállítási szolgáltatást, majd azt gyanús és jogszabálysértő módon egy helyi vállalkozónak játszotta át. Hódmezővásárhely önkormányzata 2020-ban a helyi buszos vállalkozó, Jovány Gyula által kitalált kritériumok alapján pályáztatta újra a százmilliós szolgáltatást, majd a Jovány Gyula által meghatározott kiírást Jovány Gyula meg is nyerte.” Az eljárás miatt többen a bírósághoz fordultak, és információnk szerint a rendőrség is vizsgálja az ügyet.